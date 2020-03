Мировая нефтяная война - кто дольше может терпеть боль, - Ян Бреммер

Автор рассматривает мотивы, которые подтолкнули Россию и Саудовскую Аравию к тому, чтобы "играть на понижение" нефтяных цен. И приходит к выводу: главный мотив - вытолкнуть с рынка компании, занимающиеся добычей дорогой по себестоимости сланцевой нефти в США. При этом Путин помнит, что падение мировых цен на нефть в 1985-м году разорило СССР, вызвав перестройку. И Путин не допустит повторения той беды.

Time (США): почему Россия и Саудовской Аравия сошлись в "монаршьей" схватке по поводу цен на нефть



Иэн Бреммер (Ian Bremmer)

В течение трех лет Россия и Саудовская Аравия придерживались своей сделки. Действуя совместно, они использовали свое коллективное влияние на рынок, чтобы положить конец падению нефтяных цен, ограничивая добычу нефти. (Таким образом они создали как бы "пол", ниже которого цены не опускались - прим. ред.). И вот, около двух недель назад вся эта конструкция обрушилась. Саудиты, отвечая на вызов, связанный с сокращающимся спросом на нефть, хотели соответственно сократить добычу, чтобы держать цены стабильными. И тут русские заупрямились, причем с несгибаемой жесткостью. Русские хотели добывать, наоборот, больше.



И вот тогда саудиты и решили преподать России урок. Они обещались просто залить рынок дополнительными 2,6 миллиона баррелей сырой нефти в день. Больше того, саудовцы постарались особым образом снизить цены на нефть именно покупателям в Европе - на важнейшем рынке для российской нефтяной индустрии. В течение ближайших нескольких дней цены на сырую нефть упали на 30%. Похоже, саудиты хотят послать следующий сигнал россиянам: "Цена теперь снизилась для обеих наших стран, но мы забираем себе большую, чем вы, долю рынка. Не хотите ли поговорить?"



Из Москвы пришло твердое nyet. Ее ответ звучит приблизительно так: "Нет нужды в разговоре. Наша экономика от нефтяного экспорта зависит меньше вашей, а наши фонды, скопленные на черный день, побольше ваших. Мы готовы справляться с болью долго. А вы - сможете? Сообщите, когда передумаете". И вот так разразилась нефтяная война.



Презрительно отмахнувшись от саудитов, Россия и Вашингтону послала "мессидж" приблизительно такого содержания: "Давайте будем честны. Вы, американцы, наложили на нас санкции именно потому, что вы хотите навредить нашей нефтяной индустрии в интересах вашей собственной „нефтянки". Именно так вы стали крупнейшим в мире производителем нефти в последние годы - нападая, вытесняя с рынка наши компании. А теперь - не угодно ли попробовать то же самое: сегодня пониженные цены - это большие козыри России".



Сниженные цены, как надеются, похоже, русские, поставят президента Трампа в положение между молотом и наковальней. Производство сланцевой нефти остается более затратным, чем традиционная добыча, практикуемая в России, так что сниженные цены подтолкнут множество мелких производителей в США к банкротству. Вряд ли так уж расстроит Владимира Путина и нынешнее падение с треском рынка акций в США. И уж совсем не опечалит российского президента тот факт, что в альтернативное углеводородам топливо будет инвестироваться меньше денег, чем раньше - причем на глобальном уровне.



Сколько еще будет продолжаться эта борьба? Может быть, несколько месяцев. Два командира в этой войне - Путин и саудовский принц Мохаммед бен Салман - являются гордыми, импульсивными людьми, гордящимися своей жесткостью. Каждый из них считает, что у него лучшее оружие, по крайней мере на данный момент. Путин помнит, что именно резкое повышение нефтедобычи саудовцами в 1980-е помогло врагам утопить Советский Союз. Плюс на данный момент вряд ли возможно серьезная контратака со стороны явно перегруженного проблемами Трампа.

При всем при этом, Путин понимает, что играет в опасную игру. Российский Центробанк как раз вдруг решил заявить, что падение нефтяных цен до уровня 25 долларов за баррель вытолкнет российскую экономику в состояние рецессии. Между тем путинский проект номер один в данный момент - приготовить почву для того, чтобы вновь стать лидером России на неопределенный срок. А для поддержания популярности ему точно придется увеличить покупательную способность - только так можно повысить уровень жизни.



Если Путин закачает слишком много из имеющейся у него наличности в экономику для того, чтобы компенсировать падение нефтяных цен, россиянам, может быть, придется платить налоги намного выше. И хотя пока что Путин очень искусно использовал свои "фонды на черный день", он знает, что сегодня мы живем в мире, находящемся в состоянии бури.



И в конце концов, Путин знает - или должен бы знать, - что это не такое простое дело - уничтожить американских производителей сланцевого газа. Это маленькие компании, которые могут вести свой бизнес, когда цены повыше, или выйти из него, если это будут диктовать низкие цены. Цена на нефть будет низкой в течение какого-то времени, потому что текущая пандемия сильно снизит спрос на нефть. Но рано или поздно экономики разных стран "выздоровеют" и потребуют больше нефти. Русские и саудиты договорятся о том, как нарастить нефтяные цены. Возобновится и производство сланцевой нефти в США. Так что нас остается только делать прикидки - до насколько низких цен Путин и МБС (принц Мохаммед бен Салман - прим. ред.) готовы играть на понижение.



