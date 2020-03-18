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Руководство по интимной близости во время вспышки коронавируса, - Даниэлла Ренвик
08:38 20.03.2020

The Guardian (Великобритания): а сексом заниматься можно? Руководство по интимной близости во время вспышки коронавируса

Даниэлла Ренвик (Danielle Renwick)

Воздерживаться от контактов с партнерами, с которыми мы делим кров и ложе, практически невозможно. Но чем чревата интимная близость во время эпидемии коронавируса? Свое мнение высказывают трое экспертов.
Передается ли Covid-19 половым путем?
Доктор Джессика Джастман (Jessica Justman): "Регулярной половой передачи мы не наблюдаем. Вирус в основном распространяется воздушно-капельным путем. Но касание зараженных поверхностей считается вторичным способом передачи".

Доктор Карлос Родригес-Диас (Carlos Rodríguez-Díaz): "Нет никаких доказательств, что Covid-19 может передаваться через вагинальное или анальное сношение. Однако во время полового акта широко практикуются поцелуи, а в слюне может содержаться вирус. Поэтому да, вирус может передаваться и через поцелуи. Также имеются данные об орально-фекальной передаче Covid-19, таким образом анилингус тоже чреват инфекцией".

Значит, сексом заниматься можно?
Джастман: "Если вы или ваш партнер болеете Covid-19, я советую вам воздерживаться как можно дольше. Департамент здравоохранения Нью-Йорка даже выпустил на этот счет инструкцию. Все возможные или подтвержденные случаи должны себя изолировать, - причем в идеале, в собственной квартире, - сроком до семи дней с начала заболевания. Меры предосторожности снимаются, если вас не лихорадит в течение 72 часов без применения ибупрофена или другого препарата, который сбивает температуру, и респираторные симптомы тоже улучшились".

Доктор Джулия Маркус (Julia Marcus): "Но для тех, у кого нет симптомов, и кто в последнее время не контактировал с заболевшими и никуда не ездил, я думаю, что это совсем другой случай, если это делается дома. Если вы живете с постоянным сексуальным партнером, и у вас нет симптомов и вероятного воздействия, то секс может оказаться отличным способом развеяться, сохранить близость или снять беспокойство в это тревожное время".

А как насчет новых партнеров?
Маркус: "В настоящий момент рекомендация такая: оставайтесь дома как можно дольше и сведите общение с людьми к минимуму - ограничьтесь самым необходимым, вроде покупки продуктов. А общаясь с другими, старайтесь держать дистанцию от собеседника порядка двух метров. При таком раскладе заниматься сексом проблематично".
Родригес-Диас: "Половые сношения в ближайшие нескольких недель следует свести к минимуму, но другие формы эротического общения, - например, сексуальные сообщения и видеозвонки, эротическая литература и мастурбация - вполне допустимы".
Надо ли особым образом дезинфицировать секс-игрушки?
Родригес-Диас: "Мойте водой с мылом, этого вполне достаточно".
Как долго продлится пандемия, мы не знаем. Что вы посоветуете тем, кто сейчас свободен и не хочет ждать до ближайшего соития месяцами?
Родригес-Диас: "Даже если практиковать длительное воздержание вы не собираетесь, какое-то время вам и вашим знакомым режим все же лучше соблюдать. И чем раньше мы начнем это делать, тем быстрее снизится число новых случаев, и тем скорее мы сможем вернуться к привычному общению. Лучше не зацикливаться на будущем, а сосредоточиться на настоящем.
Постарайтесь за эти пару недель прислушаться к себе и направить энергию в правильное русло - подумайте, кого или чего вы на самом деле ищете. Этим вы вполне сможете заняться в одиночестве. Это прекрасная возможность освоить другие способы взаимодействия с новыми сексуальными партнерами, которых вы можете встретить в интернете, - например, секс по переписке или видеозвонки".

Доктор Джессика Джастман - профессор и лечащий врач отделения инфекционных заболеваний центра Ирвинга при Колумбийском университете
Доктор Карлос Родригес-Диас - профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона
Доктор Джулия Маркус - эпидемиолог и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школы

Оригинал публикации: Can I have sex? A guide to intimacy during the coronavirus outbreak
Опубликовано 18/03/2020

Источник - ИноСМИ
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