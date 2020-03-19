Коронавирус растворился в горячих точках Ближнего Востока, - М.Беленькая

10:31 20.03.2020 Сирия, Ливия, Йемен и сектор Газа до сих пор не зафиксировали ни одного инфицированного



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила страны ближневосточного региона в сокрытии информации о распространении коронавируса. Региональный директор ВОЗ Ахмед аль-Манзари предупреждает, что вспышка COVID-19 еще впереди. Наиболее уязвимы страны, охваченные военными конфликтами. До сих пор в Сирии, Ливии, Йемене и в секторе Газа официально не зафиксировано ни одного случая коронавируса, хотя первые "подозреваемые" уже попали под карантин и местные власти пытаются предусмотреть негативное развитие событий.



"Информация о случаях заболевания в регионе передается ВОЗ в соответствии с международными медико-санитарными стандартами. К сожалению, даже сейчас, когда ситуация становится критической, страны недостаточно информируют организацию о случаях инфицирования",- говорится в заявлении директора регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ахмеда аль-Манзари. Его подразделение отвечает за все арабские страны, Иран, Пакистан и Афганистан. В интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" господин аль-Манзари подчеркнул, что распространение коронавируса на Ближнем Востоке еще не достигло своего пика.

По данным ВОЗ на начало недели, в регионе было зарегистрировано 18 019 случаев коронавируса в 18 странах, включая примерно 1 тыс. смертельных исходов. Однако это число стремительно устаревает.



Только в Иране на утро четверга число инфицированных превысило 18,4 тыс. человек, из них умерли 1284 человека. Общее количество выявленных случаев коронавируса в других странах региона приближается к 2 тыс. При этом в самых "горячих точках" Ближнего Востока (Сирии, Йемене, Ливии и секторе Газа) до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.



Ливия

В конце прошлой недели министр здравоохранения временного правительства Ливии, заседающего на востоке страны, Саад Агуб сообщил: подозрения на наличие коронавируса есть у трех человек, прибывших из Италии, Египта и Ирана. Он пообещал рассказать, если их анализы окажутся положительными, но с тех пор никакой другой информации с востока Ливии не поступало. В то же время Национальный центр по контролю за болезнями в Триполи сообщил во вторник, что тестирование пяти образцов крови, взятых у людей в столичных больницах, показало отрицательный результат. При этом врачи считают, что число "подозрительных случаев" гораздо больше. "У нас нет возможностей для тестирования, поэтому мы можем полагаться только на симптомы и признаки. Но когда я вижу симптомы и пытаюсь сообщить о них, никто ничего не делает. Люди идут домой, они выходят, гуляют, едят в ресторанах",- сказала доктор одного из госпиталей в Триполи Вейдан Сабри в интервью агентству AP.

По ее словам, многие стараются избежать тестирования, опасаясь карантина. "Они думают, что пойдут в изолятор и умрут",- сказала она.



Напомним, что в Ливии нет центральной власти. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, а в столице заседает признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В конце прошлой недели официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари сообщил, что силы фельдмаршала Хафтара контролируют 95% территории Ливии.

Советник спецпредставителя ООН по Ливии - о перспективах урегулирования

Действующий с 12 января 2020 года режим прекращения огня до конца не соблюдается. На этой неделе посольства семи государств (Алжира, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Великобритании и США) вместе с делегацией Европейского союза и правительством Туниса призвали стороны конфликта в Ливии к немедленному прекращению огня в связи с распространением коронавируса.

Впрочем, меры по борьбе с коронавирусом стороны конфликта начали принимать и без внешних подсказок.

На востоке объявили о закрытии сухопутных, морских и воздушных границ и введении комендантского часа. В Триполи комендантский час не ввели, но просят население не покидать дома без необходимости, прекращены рейсы иностранных авиакомпаний.



Медицинская помощь запрошена у Китая. Одновременно с этим Триполи обвинил власти на востоке страны в недостаточном сдерживании эпидемии. В частности, речь идет об открытии офиса сирийской авиакомпании Cham Wings в Бенгази. ПНС считает, что самолеты этой авиакомпании доставляют в Ливию наемников из Сирии, которые могут быть заражены коронавирусом. Утверждения о "зараженности" строятся на основании возможных контактов наемников с ливанским шиитским движением "Хезболла" и иранским Корпусом стражей исламской революции.



Сирия



В самой Сирии, как и в Ливии, утверждают, что в стране коронавируса нет. При этом в Дамаске уже начали тестирование подозрительных случаев и открыли карантинный центр в пригороде столицы, в котором разместили людей, прилетевших из Ирака и Ирана. На данный момент у Сирии закрыта граница только с Ливаном, при этом в стране остаются бойцы "Хезболлы", а также иранские и иракские вооруженные формирования. Не закрыта страна и от иранских паломников, чиновников, военных и бизнесменов. Возвращаются в Сирию и беженцы, хотя и не большим потоком. Только в четверг вернулось 90 человек из Иордании. В то время как в этой стране фактически объявлена чрезвычайная ситуация. Число инфицированных там достигло почти 70 человек, было принято решение перекрыть доступы в столицу, все иностранцы, въехавшие в страну в течение двух последних дней помещены на карантин.



В Ливане выявлено 149 случаев коронавируса (четыре смертельных), в Ираке - 177 (12 смертельных), не говоря уже об Иране - эпицентре эпидемии на Ближнем Востоке.

На этом фоне отсутствие коронавируса в Сирии у многих вызывает удивление. Близкий к сирийской оппозиции Центр мониторинга за соблюдением прав человека еще в конце прошлой недели со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус выявлен как минимум у восьми иранских и иракских бойцов, воющих на стороне Дамаске в районе Дейр-эз-Зора на востоке Сирии. По данным правозащитников, случаи коронавируса, в том числе и смертельные, есть в районе Дамаска, Латакии, Тартуса и Хомса. Центр мониторинга утверждает, что врачи получили указание хранить молчание.



Со своей стороны официальный Дамаск сообщает пока лишь об отрицательных результатах тестирования свыше ста образцов крови. Но все же правительство приняло решение о переносе парламентских выборов с апреля на конец мая, школы и университеты отправлены на каникулы, закрыты рестораны и кафе, на 40% сокращена численность госслужащих, сокращены и рабочие часы. В четверг было принято решение прекратить до 2 апреля регистрацию актов гражданского состояния и остановить работу всех служб Министерства транспорта.



Как Ливан охватили протесты



Международные гуманитарные организации опасаются распространения коронавируса в лагерях беженцев, особенно в Идлибе, где и без того состояние людей оценивается как критическое, а система здравоохранения фактически отсутствует. Даже если там уже есть больные, определить это почти невозможно. Неправительственные организации начали раздачу дезинфицирующих средств. К дезинфекции подключилась в том числе и неправительственная организация "Белые каски". В среду Турция закрыла несколько КПП на границе с Сирией после серии публикаций в местных СМИ, что турецкие военнослужащие заразились коронавирусом в Идлибе. Подтверждения этой информации нет.



Палестина и Йемен



В палестинском секторе Газа на этой неделе началось строительство двух изоляторов для больных коронавирусом, которые могли попасть в Газу из Израиля или Египта. Число инфицированных в Палестине превысило 40 человек. Все случаи зарегистрированы на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа официально больных коронавирусом нет, но медики считают, что это лишь вопрос времени. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам запросило $14 млн для подготовки к вспышке инфекции.

Но хуже всех придется Йемену. Ситуацию в этой стране и без коронавируса называют гуманитарной катастрофой. Почти половина населения находится на грани голода, холерой переболели около 10% йеменцев. Кроме того, в стране были зафиксированы вспышки кори, малярии, свиного гриппа, лихорадки денге. На вопрос о готовности Йемена к коронавирусу врачи лишь разводят руками. Там нет не только тестов - не хватает даже перчаток и масок для врачей. В надежде остановить распространение коронавируса еще на прошлой неделе и хуситы, контролирующие столицу Йемена - Сану, и признанное международным сообществом правительство объявили о приостановке авиасообщения.

Марианна Беленькая

от 19.03.2020, Источник - "Коммерсантъ"

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