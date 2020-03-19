Вирус COVID-19 возник в результате "естественного отбора в нечеловеческом организме", - Nature Medicine

10:40 20.03.2020

Ученые рассказали о происхождении нового коронавируса

Версии об искусственности вируса не подтвердили, но и опровергнуть не смогли



Новый коронавирус COVID-19 появился в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли ученые из института Скриппса (США) вместе с международной группой исследователей, изучив геном коронавируса и родственных ему вирусов.



В статье исследователей в журнале Nature Medicine сказано, что эволюция коронавируса была естественной. Вирус мог развиться в результате естественного отбора в нечеловеческом организме, после чего перешел к человеку. Но возможен и альтернативный вариант, по которому болезнетворная версия коронавируса передалась человеку от животного и уже в его организме приобрела свой опасный вид.



Что касается версии "лабораторного" происхождения COVID-19, о котором ранее говорили китайские ученые, то доказательств версии об искуссвтенности коронавируса найдено не было.

"Мы не считаем, что какой-либо лабораторный сценарий правдоподобен", - отметили авторы статьи.

Тем не менее, в настоящее время невозможно доказать или опровергнуть другие теории его происхождения, добавили ученые.



Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 начал мутировать. По словам и. о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова, вирус стал видоизменяться в в характерных для себя рамках.

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Артем Кожедубов