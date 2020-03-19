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Поехать нельзя остаться: из-за коронавируса таджикские мигранты теряют работу
11:34 20.03.2020

Муллораджаб Юсуфзода

Сроки пребывания в России с 19 марта будут продлены для всех иностранцев "учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции". сообщает Министерство внутренних дел страны.
В начале недели российское правительство решило временно, с 18 марта по 1 мая, ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Это решение стало неприятной неожиданностью и для таджикских трудовых мигрантов. Те, у кого истек срок пребывания сетовали на то, что в случае выезда из России, не могут вернуться в эту страну до 1 мая.

МВД России сообщает, что сроки пребывания всех иностранных граждан будут продлены. Тем, кто приехал по визе, срок ее действия продлят независимо от цели въезда в Россию. "Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен", - пояснили журналистам в правоохранительном ведомстве.
Прибывшим в безвизовом порядке срок пребывания в РФ продлят "в том числе в случае, если он уже истек". Также можно продлить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

МВД России также сообщает, что трудовые мигранты могут обратиться за новым патентом, не выезжая из страны, как того требуют правила. Привлекать к ответственности за нарушение порядка получения патента их не будут.
Диловар Норов, мигрант из Таджикистана говорит, что из-за ситуации с распространением коронавируса жить и работать в России становится все труднее. "Власти решили проблему со сроками пребывания в России. Но у мигрантов проблему стало больше – на каждом шагу проверки, мигранта с температурой никто на работу не принимает. Если у тебя насморк, работодатели требуют, чтобы сидел дома целых две недели, после чего прийти на работу со справкой от врача".

Имомиддин Саттори, посол Таджикистана в России 19 марта в телефонном разговоре с Радио Озоди, состоявшейся до решения МВД России, сообщил, что таджикские дипломаты провели переговоры с соответствующими российскими структурами о продлении срока пребывания граждан Таджикистана на территории Российской Федерации. "Мы попросили не депортировать наших соотечественников, у которых истек срок пребывания в России. Нам сказали, что ближайшее время будет принято новое решение о продлении срока пребывания иностранцам", - отметил посол.

Решение российского правительство об ограничении въезда иностранных граждан стало неожиданностью для сотен таджикистанцев, которые собирались ехать на заработки в Россию. Ежегодно в апреле-мае начинается сезон отправки таджикских трудовых мигрантов в Россию. Большинство из них не имеют российского гражданства или разрешения на постоянное проживание, поэтому решение Москвы временно закрыло им путь на заработки. Среди них – 32-летний Бахтиер Зохидов, житель Согдийской области, который недавно получил кредит в банке в надежде, что вернет деньги, устроившись на работу в России."Путь в России закрыт. Ситуация в селах тяжелое – те мигранты, у которых кончились деньги, вынуждены продавать домашний скот. У меня нет иного выбора, кроме как искать свое счастье на "мардикорбазаре – стихийном рынке труда", говорит Бахтиер.

В непростой ситуации оказались и работающие в Казахстане граждане Таджикистана. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 49 человек. В двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алматы – введен режим карантина. В городах движение общественного транспорта в дневное время ограничено, а в ночное время полностью или почти полностью будет остановлено.

Амирджон Давлатов, живущий в Казахстане таджикистанец, также говорит, что он и его друзья не могут покинуть пределы страны. "Мы работали в чайхане, которая из-за карантина закрыта. Все деньги, которые заработали, вынуждены потратить на еду во время карантина. Главное для нас – не потерять свои рабочие места", говорит Амирджон.

Власти Таджикистана заявляют, что в прошлом году в трудовую миграцию, в основном в Россию, выехало около полумиллиона граждан страны. В 2019 году трудовые мигранты отправили домой около 2,6 млрд долларов, что составляет 33% от ВВП. По словам экспертов, ситуация с сокращением потока трудовой миграции может привести к резкому снижению объема денежных переводов, которые являются основным источником дохода многих таджикских семей и в целом притока капитала в страну.

Источник - rus.ozodi.org
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