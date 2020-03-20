Рахмон разогнал Штаб по борьбе с вирусом и... создал новый

15:02 20.03.2020

Кохир Расулзода возглавил новый штаб по усилению противоэпидемических мероприятий в Таджикистане

Аваз Юлдашев



По поручению президента Эмомали Рахмона, создан новый штаб по усилению противоэпидемических мероприятий, который возглавил премьер-министр республики Кохир Расулзода.



Образованный в январе текущего года республиканский штаб по противодействию коронавирусу, который возглавляли вице-премьеры Таджикистана Азим Иброхим и Ширин Исматуллозода, упразднен, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве страны.

В состав упраздненного штаба входили в основном заместители глав министерств и ведомств Таджикистана.

В соответствии с распоряжением президента Таджикистана от 18 марта 2020 года, с целью реализации профилактических мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) создан Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мероприятий.

Руководство штабом возложено на премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода.



Другим пунктом распоряжения президента утвержден состав Республиканского штаба.

В него вошли руководители всех министерств и ведомств страны, секретарь Совета безопасности, Генеральный прокурор, руководители соответствующих подразделений Исполнительного аппарата президента, а также главы "Барки точик", "Точикматлубот", ТГМУ и другие.

Глава государства поручил штабу составить и утвердить План мероприятий по усилению противоэпидемических мер с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса и обеспечить их выполнения.

Согласно распоряжению президента, министерствам и ведомствам поручено создать внутриведомственные, а местным органам государственной власти, соответственно, местные оперативные штабы по усилению санитарно-профилактических мер.