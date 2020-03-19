У 8 парней в подвале УзбМВД 11 дней выбивали признания в терроризме

16:08 20.03.2020

ЕЛЕНА УРЛАЕВА: "У ВОСЬМЕРЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ПОДВАЛЕ МВД УЗБЕКИСТАНА ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ ВЫБИВАЛИ ПРИЗНАНИЯ В ТЕРРОРИЗМЕ"



Четверг, 19 Марта 2020



В сообщении неформального Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) говорится, что 17 марта за помощью обратились родственники восьми молодых парней, обвиненных в создании религиозной экстремистской организации, действиях, направленных на свержение существующего конституционного строя и терроризме.



По их словам, 20-22-летние Бахтияр Турсунов, Убайдулла Муртазаев, Шахзод Зокиров, Алишер Касымов, Азимджон Абдусаметов, Баходыр Джахонов, Абдурахмон Абдулбори и Джавохир Ахмедов были арестованы 29 августа 2019 года и подвергались пыткам в здании МВД Узбекистана в Ташкенте во время допросов, проходящих под руководством следователя Талата Эльбекова.



После задержания эти молодые люди, не знакомые друг с другом, были приговорены к десяти суткам ареста по сфабрикованным административным нарушениям, однако сотрудники МВД довезли парней до реабилитационного центра в Ташкенте где отбывают наказание нарушители и, зарегистрировав их там, увезли в подвал МВД. За 11 дней пыток милиционеры добились от парней показаний, продиктованных следователем Талатом Эльбековым, используя угрозы, что все члены их семей будут изнасилованы, будут доставлены для пыток и тюремного заключения.



Родители арестованных были вынуждены заплатить за питание в реабилитационном центре в течение 10 суток, хотя арестованные к этому питанию не имели отношения, так как все это время просидели голодные в подвале МВД, подвергаясь избиениям. У многих были выявлены телесные повреждения. Родители искали своих детей в милиции, по моргам, больницам, и нигде не могли их найти, а сотрудники МВД не сообщали родным, что арестовали парней.



В настоящее время в Ташкентском городском суде по уголовным делам по этому делу идет судебный процесс. Все подсудимые заявили судье Шамшиеву о пытках и принуждении поставить подписи под обвинением, однако судья Шамшиев не отреагировал на заявления о пытках в здании МВД РУз.



Правозащитники Альянса потребовали расследования пыток, а также призвали представителей зарубежных посольств, Евросоюза, ОБСЕ, журналистов и правозащитников наблюдать за тем, как проходит этот суд, говорится в распространенном тексте.



Соб. инф.