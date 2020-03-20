Китай стимулирует переосмысление сути христианства, - С.Стремидловский

16:09 20.03.2020

Китай стимулирует переосмысление сути христианства



Китай оказался первым, кто пришел на помощь пораженным эпидемией коронавируса итальянцам. Это раздражает некоторых священников, которые усматривают в действиях Пекина корыстные мотивы и рекламу авторитарной "китайской модели". Но, возможно, "атеистические" китайцы просто показывают, что должно стоять у христиан на первом месте?



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ



Китай оказался первым, кто пришел на помощь пораженным эпидемией коронавируса итальянцам, которых на сегодня скончалось от этой болезни больше, чем самих китайцев. Как замечает чешский аналитик Тереза Спенцерова, "Китай в Европе помогает, в отличие от Европейского союза или наших союзников за Атлантикой, поэтому, как я думаю, в Италии или Испании популярность Китая значительно возрастет". И это нравится не всем. С одной стороны, европейцы задаются вопросом, есть ли в мире вторая такая страна, как Китай, которая способна продемонстрировать такую же степень быстрого реагирования, как, например, строительство и ввод в эксплуатацию новых больниц. С другой стороны, растут подозрения. Ведь, замечает один из экспертов, сегодня китайцы "делают это из-за пандемии, а завтра смогут осуществить это же для совершенно других целей".



Понятно, когда подобные вопросы задают светские политологи. Удивительно, когда в стилистике силового мышления и геополитического противостояния начинают думать церковные люди. Как, например, на днях это сделал главный редактор информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews отец Бернардо Червеллера. Он решил вспомнить слова Христа о том, что "когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди". Эти стихи приходят ему на ум, когда он видит, как много места "отводится в наших местных газетах и новостных программах так называемой китайской "помощи" Италии в борьбе с эпидемией коронавируса". Ведь Китай является "самой атеистической страной в мире", и поэтому от него трудно ожидать следованию Евангелию, что заставляет "нас усомниться в гигантской рекламной кампании". Значит, у Пекина есть какие-то другие цели. Какие?



По версии отца Бернардо, китайцы предлагают себя не только в качестве "модели" в борьбе с коронавирусом, но и в качестве "модели общества". До сих пор были экономисты и предприниматели, которые аплодировали Пекину за его экономическую успешность, сейчас появляются те, кто аплодирует Китаю за победу над болезнью. Отсюда появляется вывод, что "диктатура лучше демократии", и это беспокоит итальянского католического священника. В том числе потому, что власти Италии пошли на закрытие храмов и отмену служения месс, что делает европейскую страну сродни Китаю. "Позором" он называет и поспешное согласие Католической церкви в Италии с правительственными решениями. В то время как в США, где часть епархий следовали "китайскому образцу", а часть увеличили частоту месс, сохраняются и дискуссии, и защита религиозной свободы. "Наша единственная надежда заключается в том, что Европа не будет следовать "китайской модели" и в этом тоже", - заключает главный редактор AsiaNews.



Есть то, с чем можно согласиться. Мы тоже считаем, что итальянский епископат слишком сильно подул на воду, даже не обжегшись на молоке, когда пошел на поводу правительства. В итоге вмешаться пришлось папе Римскому Франциску. Напомним, что 12 марта вышел декрет кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса, который предписал закрытие всех храмов на территории епархии до 3 апреля. Но уже 13 марта монсеньор после разговора с понтификом пересмотрел свои взгляды, дав согласие на открытие приходских храмов, а также приравненных к приходам "миссионерских центров". Однако что в первом случае, что во втором вряд ли кардинал Донатис и папа Франциск держали в уме "китайские модели". Поэтому возникает вопрос, чем руководствовался отец Бернардо, вписывая Пекин в свое уравнение. Он сам и его издание последовательно критикуют курс Святого престола на расширение диалога с Китаем, в том числе заключенное в 2018 году временное соглашение между Ватиканом и КНР. Помощь, которую сегодня оказывают китайцы итальянцам в борьбе с коронавирусом, подрывает позиции критиков и дает преимущество Франциску и его команде. Ведь их настрой на общение с Пекином вполне мог стать одним из аргументов для китайского руководства в оказании содействия Италии. Это первое.



Второе. Евангелие содержит и такие слова Христа: "Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".



Добавим, что в Евангелии очень редко говорится о политическом устройстве мира. Мало были озабочены демократией и правами человека первые апостолы на заре распространения христианства. Не потому, что пресмыкались перед властями и существующим строем. Все-таки апостол Павел, призывая рабов не смущаться своим состоянием, тут же продолжал: "Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся". Однако главными в Евангелии остаются слова о милосердии и милости, в ряде притч Христос показывает, как должны вести себя люди по отношению к тем, кто попал в беду. Какими бы ни были мотивы китайцев, помогая итальянцам, они, возможно, неосознанно, стимулируют переосмысление христианства, его приоритетов, среди которых религиозная свобода далеко не в первых рядах, хотя, безусловно, и важна.