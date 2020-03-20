В Алматы завирусованные многоэтажки блокируют полицией на принудительный карантин (видео)

16:13 20.03.2020

Еще один жилой дом оцепили в Алматы



Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине - жительница.



Жилой дом, расположенный на Гоголя, оцеплен полицией и военными, сообщает zakon.kz.



Об этом сообщила журналист телеканала КТК Индира Хаметчина, проживающая в данном комплексе, на своей странице в Facebook.



Ну вот и мой дом на Гоголя оцепили. Теперь и мы на 2 недели на домашнем карантине. По иронии судьбы наш дом называется "итальянским" у нас общие длинные балконы, - говорится в публикации.





