Коронавирус уничтожает Италию: "Увозят человека, а возвращают прах"

16:16 20.03.2020

Страшные истории очевидцев



"Смерть во время коронавируса гораздо хуже, чем просто смерть, потому что ты не можешь проститься с усопшим!" - в этом сегодня уверены жители итальянских городов, где в моргах, кладбищенских часовнях и на кладбищах собрались очереди из покойников. Живым туда нельзя - из-за карантина.



"МК" пообщался с жителями севера Италии, как местными, так и соотечественниками, и отделил "страшилки" от горькой правды.



"На Ломбардию приходится 1,5 тыс. новых заражений, - делятся в соцсетях жители этой провинции. - Вчера у нас было на 300 "новичков" меньше. За прошлые сутки в Ломбардии скончался 391 пациент местного госпиталя. На городском кладбище Бергамо - сцена из фильма ужасов. Часовни при кладбищах превратились в заставленные гробами морги, где вереницы гробов с христианской покорностью ожидают своей участи. Похорон как таковых нет, так как родные и близкие усопшего в крематорий допускаются".



"Старики плачут, как дети, когда их "скорая" привозит в госпиталь. Просят близких предупредить, детям позвонить, чтобы не волновались... И не выживают, возвращаются в виде урн. Только сегодня в Бергамо 50 смертей, гробы некуда ставить. Не могу, реву..."



- Говорят, что тела тех, кого унес коронавирус, не спешат хоронить... Может, их будут изучать медики? - выясняю у жительницы города Кьяри (60 км от столицы Ломбардии Милана) писательницы и журналистки Татьяны Сальвони.



- Да просто крематории не справляются, хотя работают 24 часа в сутки! Сейчас во многих крематориях очередь, а самая большая, длинная и страшная - в Бергамо. Там усопшие ждут своей очереди 15 дней. И постоянно подвозят новых. Кремации идут непрерывно, насколько это позволяет техника безопасности: не больше одного тела в 30 минут. В местных газетах некрологи (крошечные объявления с фотографией) до появления коронавируса занимали одну страницу, а теперь несколько.



- Правда ли, что умерших от коронавируса нельзя предавать земле?



- Да, это так. Умерших из больницы сразу отправляют на кремацию. Властями установлен высокий уровень опасности распространения вируса, при котором возможна только кремация. В условиях пандемии у усопших нет возможности, как прежде, изъявлять свою волю о способе похорон в завещании. А у их родных и близких нет выбора.



- И попрощаться с ушедшим близким тоже невозможно?



- В связи с карантином похороны под запретом, как и всякие другие церемонии, предусматривающие скопление народа. Нельзя устроить мессу, службу заупокойную, нельзя позвать родных и близких. Для итальянцев, привыкших провожать своих усопших, как положено, это настоящий шок! У каждого итальянца множество родственников, друзей, соседей и прочих знакомых, и похороны всегда очень многочисленные, пышные и торжественные. Но самое ужасное, что с умирающими нельзя проститься и при жизни! При худшем раскладе из дома "скорая" увозит заболевшего человека, а потом его родным специальная служба привозит урну с прахом.



- Не зря итальянцы говорят, что смерть во время коронавируса гораздо хуже, чем просто смерть...



- Конечно, какая это жизнь, когда ты не можешь проститься с умирающим, обнять его, подержать за руку в его последние мгновения?! И какая это смерть, если от коронавируса человек умирает в одиночестве, задыхается, оставаясь в сознании?! А потом даже нет возможности проводить его в последний путь?! Сегодня шла в супермаркет мимо нашего госпиталя - жуткая картина! На лавочках в отдалении друг от друга сидят абсолютно потерянные люди. Несколько человек в совершенно убитом состоянии, с печатью абсолютного бессилия на лицах. Это родственники госпитализированных. Еще бы: ты сидишь у стен госпиталя, там внутри твой родной человек, и ты не можешь даже навестить его. Иногда есть возможность по телефону поговорить. Но если больной в тяжелом состоянии?! Это возможность родным услышать лишь молчание и слезы друг друга.



- Итальянцы поддерживают друг друга?



- Еще как! Священники уже предложили проводить дистанционные прощания с усопшими и виртуальные похороны. Организуются группы в мессенджерах и соцсетях, такие коллективные чаты, в которых можно пообщаться на тему умершего, поговорить о нем. На итальянских похоронах это главное, ведь душа человека, покинув тело, превращается в память о нем.



"Эпидемия в Италии и не думает останавливаться, - сообщает в соцсетях журналист Андрей Мальгин. - Цифры устрашающие. За сутки зарегистрировано 4207 новых заражений, 475 человек умерли. Общее число жертв достигло трех тысяч человек, почти столько же умерло от коронавируса в Китае за весь период их эпидемии. А вот выздоровело в Италии к сегодняшнему дню только четыре тысячи (в Китае, где эпидемия на излете, выздоровевших уже 70 тысяч). В реанимациях лежит 2,5 тысячи, из них 1,1 тыс. только в Ломбардии".



Жанна Голубицкая