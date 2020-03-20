 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коронавирус в этом году может стоить мировой экономике $850 млрд
16:17 20.03.2020

Мониторинг прогнозов

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2020 год почти вдвое - до 1,3% с 2,5% (разница в денежном выражении - $850 млрд). Для России прогноз роста снижен с 2% до 1%. "По всем признакам глобальная экономика уже в рецессии… Но мы вполне можем увидеть падение глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения",- отмечают в агентстве.

На этом фоне понижены краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть - в связи с ожиданиями заметного перенасыщения рынка в 2020 году. Средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз - $62,5), в долгосрочном периоде прогноз снижен до $55 с $57,5 за баррель. "Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем долгосрочные прогнозы из-за продолжающегося роста производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможности ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии",- отмечают в Fitch.

В базовом сценарии Fitch ухудшило и прогноз по цене газа в 2020 году на крупнейших европейских хабах TTF и NBP до $123,6 со $194,2 за тысячу кубометров в предыдущем прогнозе. Прогноз цен на американском хабе Henry Hub понижен до $65,3 с $88,3 за тысячу кубометров. "Текущие цены в Европе и Азии едва покрывают денежные затраты половины цикла (включающие переменные эксплуатационные расходы и транспортировку в Европу) поставщиков природного газа и СПГ, включая "Газпром" и производителей в США",- отмечают авторы доклада. В ближайшие два года из-за слабого спроса на СПГ в Китае больших объемов газа в европейских хранилищах и ввода в эксплуатацию новых СПГ-мощностей цены на газ останутся низкими, ожидают в Fitch.

В агентстве отмечают, что меры, принимаемые государствами в ответ на пандемию, на данной стадии призваны лишь ограничить экономический ущерб, однако они могут способствовать V-образному экономическому подъему во втором полугодии 2020 года - при условии ослабления кризиса.

Алексей Шаповалов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584710220
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