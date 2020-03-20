Бургунды - цивилизованные потомки диких гуннов (история)

16:18 20.03.2020 Бургунды, управляемые династией Вельсунгов. Ветвь гуннов.



Андро́новская культу́ра (культу́рно-истори́ческая о́бщность) - общее название группы близких археологических культур бронзового века, охватывавших в XVII-IX веках до н. э. Казахстан, Западную Сибирь, западную часть Средней Азии, Южный Урал, а так же Северо-западный Китай, провинция Ганьсу ( статья Бехтер А.В., Хаврин С.В. Степные бронзы из провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и проблемы восточной линии синхронизации ). Звались люди этой культуры, уже гуннами или гансами, от тотема или фарна,священного животного, гся-лебедя. И отсюда и призошло название провинции Ганьси. В Китае, очевидно, люди андроновской культуры основали государство Шан-Инь,



Адам Бременский в "Славянских Хрониках" пишет, "что даны называли Русь Острогард или Хунигард", то есть страной хуннов. В Хрониках говорится, что река Энс была границей между гуннами и баварцами, то есть, что западные славяне считались тоже гуннами .



Бургу́нды (лат. Burgundii, фр. Burgondes) как считается, древнегерманское племя, но в силу нижеизложенного, так не получается, Бургунды-индоевропейцы, близкие к венедским племенам. К началу нашей эры бургунды обитали, предположительно, на севере Европы, а затем это племя переместилось к югу . Эволюция вельбарской культуры перед миграцией к Черному морю. Название подобное бургундам, уругунды встречается в римских источниках с III.э., во время Скифской войны. Названия буругунды и уругунды тождественны, как и названия племн УАРЫ и АВАРЫ. То есть уругунды-бургунды это древняя ветвь уаров-аваров, но и уточняется что они были частью гуннов. И ту следует вспомнить о Гюстровской оде, согласно которой ободриты-венды пришли с реки Обь, а это место обитания хантов(гантов).То есть бургунды помнили о далекой приполярной Родине.



Вероятно, бургунды связаны с оксывской культурой, и двигались они в Кашубское Поморье, потом пришли в Познань, далее двинулись в Мазовию, потом прошли через Малую Польшу и Белоруссию, и достигли границ Римской империи в районе Дуная. Но знаковые находки, сопровождающие миграцию этого племени, такие как черненая ( молоченая, то есть обработанная молоком) посуда и пальчатые фибулы, так же характерны и для венедских племен, и для гуннов.



Скандинавские саги называют Борнхольм островом бургундов, и старое название острова "Бургундхольм" якобы свидетельствует этому. На остров они переселились из Скандинавии, что подтверждает "Краткая биография Сигизмунда". Ранние исследования исходили из появившегося позднее сказания о происхождения бургундов. Однако, ввиду того, что этот остров называется дословно Медвежий, а остров с подобным названием есть и в Белом море.



Скандинавские саги называют Борнхольм островом бургундов, и старое название острова "Бургундхольм" якобы свидетельствует этому. Но в источниках , остров называется Скандия, но не Скандинавия, в том числе у Саксона Грамматика и Адама Бременского и Гельмгольда. Этот остров таинственен, на нем якобы спят семь ледяных великанов, он полон сокровищ. Название острова переводится как "Медвежий". Ранние исследования исходили из появившегося позднее сказания о происхождения бургундов. Однако, ввиду того, что этот народ не оставил самостоятельного эпоса, выводы этих исследований (Скандинавия и Борнхольм) не подтверждаются другими источниками и считаются маловероятными. Подтверждением этой теории считается то, что бургунды в VI веке сохраняли предание о Скандинавии, но скорее о Скандзе, как о своей родине, скорее прародине,считая. что они ушли с некоего северного острова. Вероятно, что затем, они поселились на Борнхольме,который стал некоей калькой далекой прародины. Например, в Элладе существовало три горы Олимп( осталось две -одна Скиросе, в Фессалии и Малой Азии, что говорит о вероятной миграции эллинов). Теория также находит подтверждение в топонимике и археологии, по исследованиям которой около 300 года население практически полностью покинуло остров Борнхольм. Родом бургундских королей, так же как и гуннских королей, был род Вельсунгов согласно легендам .



Плиний Старший упоминал их первым из историков, как часть народа вандалов. Тацит, однако, не знал этого имени. Географ Птолемей оставил самое важное историческое сообщение о первоначальных районах расселения бургундов в середине II века. Бургунды жили на восток от семнонов, севернее лугиев(лужичан), между Вислой на востоке и Свебией (Одер-Шпрее-Хафель) на западе. Таким образом, бургунды жили на территории нынешних Восточной Померании и частично на территории Бранденбурга. Возможно, бургунды были оттеснены от балтийского побережья ругами, переселившись к Варте и Висле.



Археологические раскопки поселений бургундов связывают с оксывской археологической культурой, распространенной на территории Бранденбурга, Восточной Померании и собственно лужицкой областью, на восток от Вислы. В Сарматии, южнее готов, согласно Птолемею, обитали фругунды, возможно, ветвь бургундов, которые присоединились к готам, опасаясь вандалов. Историк Зосима (V век) упоминает народ уругундов, которые в прошлом проживали на Дунае, а во времена Галлиена (253-268 гг. н. э.) разграбили области Италии и Иллирика. Нужно исходить из того, что переселялись не целиком народы, а только небольшие группы, в случае успеха создававшие союзы с названием восходившим к основному или более известному ядру, как готы, бургунды и т. д. Х. Вольфрам предполагает, что такие крупные племенные объединения возникали только вследствие военных столкновений с Римской империей.



Пальчатые фибулы и черненая посуда бургундов



Среди археологических коллекций Венгерского национального музея (Будапешт) хранится чрезвычайно интересная пальчатая фибула "эпохи переселения народов" . Она была найдена близ дер. Вецел в Хуньяд медье (теперь - Хунедоарский район в Румынии) Фибула относится к типу так называемых пальчатых или лучевых. Верхний щиток ее венчают семь выпуклых ложковидных отростков ("лучей", иначе "пальцев" или "кнопок". Семь лучей-семь племен союза.



Фибула Меровингов



Пальчатые фибулы найдены в Италии и Франции. И датированы также 5-6в.н.э., и пальчатые фибулы стали элементом самобытного Меровингского искусства.



фибулы черняховской культуры



Самые ранние пальчатые фибулы датированы IV в.н.э. Как видно, есть несомненная связь с гуннскими пальчатыми фибулами. Но есть и различия. Очевидно, что именно пальчатые фибулы черняховской культуры послужили образцом и Меровингских фибул VI-VIIвв.н.э.



Помимо СССР (находка знаменитого Мартыновского клада и многочисленные находки в Крыму), Румынии и Венгрии находки лучевых фибул выявлены в Фессалии (Неа Анхиалос) и Югославии (Стенейвец). Для последней типичен поднепровский тип лучевых фибул, на. что указывал и И. Кудлачек. Болгарские находки лучевых фибул стоят несколько обособленно, за исключением фибул из Новграду и Войникова. По мнению И. Кудлачека, они представляют собой особый вариант лучевых фибул поднепровского типа. И таким образом,ведь славянство преселившихся племен в Римски Фракию и Мезию никто не опровергает, и оно представляется несомненным, то и пальчатые фибулы так же можно связать с племенами, давшие начало будущим славянским. То есть, что само название "Славянство" крайне позднее, а до него фигурировало другое название совокупности тех же племен - ВЕНЕДЫ или ВЕНДЫ. В ряду памятников Черняховской культуры так же встречается черненая посуда,традиционная для индоевропейцев Евразии. На фото справа, фото сосуда Вельбарской культуры, и именно к ней, согласно мнению ученых, относились и бургунды. Как видно, посуда так же черненая, или, молоченая, как и у представителей более ранних культур бассейна Волги и Дона, а так же керамики гуннов и более поздних хазар.



Титул бургундских королей-Гант (Хан)



Аммиан Марцеллин рассказывает, что: "цари (короли) носят у них одно общее имя „гендинос" и по старинному обычаю теряют свою власть, если случится неудача на войне под их командованием, или постигнет их землю неурожай. Главный жрец у бургундов называется синист и сохраняет свое звание пожизненно, не подвергаясь никаким случайностям, как цари"( . То есть получается, что титулом Бургундский властителей, как и Сарматских( выше о Распар-хане, в статье о сарматах), был титул Хан-Хант( Гант). И тогда становится еще более понятным сарматское происхождение этого народа, и он был лишь ветвью уаров-аваров, и название было Уары-гунды (Ханты-хунны). Наименование племени еще более близко к названию воинов Шивы- ГАНТОВ и Хантов Ямала, прародины индоевропейских племен. Что же означает титул синист? Похоже на титул Батыя Саин-Хан, вариант перевода "Святой".



Вельсунги-род Бургундских королей



Родом бургундских королей, так же как и гуннских королей, был род Вельсунгов. Род Вельсунгов упоминается и восхваляется в "Старшей Эдде", "Саге о Вельсунгах" и "Песни о нибелунгах". В "Песне о Нибелунгах", которая старше "Гетики" на шестьсот лет, та же история изложена по другому, Сиги становится франком, а время действия переносится в Vв., а место действия из Причерноморья в Галлию. Но одно несомненно - бургундские короли также являются частью королевской гуннской семьи, и называются так же Вельсунгами. Археологические раскопки поселений бургундов связывают с оксывской археологической культурой, хотелось бы сопоставить данную культуру с черняховской культурам, и наиболее характерные для них памятники - это судя по находкам, - черненая посуда, пальчатые фибулы, древне индоевропейские по атрибутике, древнейшая черненая посуда, это минийская посуда. Бургунды впоследствии вошли в состав французской народности и дали название провинции Бургундии. Любопытные свидетельства о них обнаруживаются в сочинениях Сидония Аполлинария, утонченного галло-римского аристократа, имперского политика и поэта. Он родился в Лионе около 430 года, а в зрелые годы стал епископом Клермона, главного города Оверни. В письмах он составил картину нравов и образа жизни экзотического общества Южной Галлии в V веке. Но в глазах брезгливого Сидония грубые бургунды были отвратительны, а их культура не представляла ни малейшего интереса. В сатирической поэме Сидоний комично жаловался на то, что вынужден находиться среди длинноволосых варваров (которые в нем души не чаяли) и поневоле терпеть германскую речь: с кислой миной хвалить песни прожорливых бургундов, этих великанов семи футов ростом, которые умащают волосы прогорклым маслом и воняют луком. Поэтому мы ничего не узнаем от него о песнях, которые пели современники Гундахара и Аттилы - разве лишь то, что его собственная муза бежала прочь от этого шума и гвалта. В Сарматии, южнее готов, согласно Птолемею, обитали фругунды, возможно, ветвь бургундов, которые присоединились к готам, опасаясь вандалов. Историк Зосима (V век) упоминает народ уругундов, которые в прошлом проживали на Дунае, а во времена Галлиена (253-268 гг. н. э.) разграбили области Италии и Иллирика. Аммиан Марцеллин рассказывает, что: "цари (короли) носят у них одно общее имя „гендинос" и по старинному обычаю теряют свою власть, если случится неудача на войне под их командованием, или постигнет их землю неурожай. Главный жрец у бургундов называется синист и сохраняет свое звание пожизненно, не подвергаясь никаким случайностям, как цари". Тут вспоминается в связи с этим названием, синист, русская сказка, "Финист - Ясный Сокол".



И заметим далее, свидетельство Сидония о почти двухметровом росте бургундов.И здесь можно вспомнить о росте Гая Юлия Вера Максимина, около двух метров, и вспомнить его прозвище- ВЕР, вероятно, именно от Уаров –Варов-Аваров. И тогда,есть вероятность,что и эллины относились ко всем не грекам, как к представителям этого народа и знали о нем в прошлом, это о варварах, где имя народа называется два раза- ВАР-ВАР, как и далекая прародина эллинов, место куда умершие уходят,страна предков, ТАР-ТАР. Источник - Историк Античности

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