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ЦБ России не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
17:30 20.03.2020

Но он не снимает с повестки вопрос об ужесточении политики

Центральный банк не стал повышать ключевую ставку после резкого падения рынков и рубля на этой неделе. Денежно-кредитная политика России и так ужесточилась после снижения ставки ФРС практически до нуля

Совет директоров Банка России на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Об этом говорится в сообщении регулятора. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал ставку.

"Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике", - говорится в комментарии регулятора.

ЦБ считает, что в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень в 4%, но вернется к нему в 2021 году. В феврале он писал, что она составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. ЦБ в релизе напоминает, что уже "принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса".

Рубль на решение практически не отреагировал: до релиза по ставке доллар торговался по 78,6 руб., через пять минут после - по 78,4 руб.

"Я бы сказала, что совет директоров сегодня прошел нестандартно. Во-первых, мы рассматривали, взвешивали разнонаправленные варианты решения по ключевой ставке. Во-вторых, мы приняли не только решение по ставке, но и целый набор мер, направленных на сохранение финансовой стабильности, поддержку граждан и бизнеса, кредитования экономики в условиях пандемии коронавируса", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заверила, что повышение ставки с повестки дня не снято.

Вместо ставки

Параллельно с решением о ключевой ставке ЦБ объявил о новых масштабных мерах по поддержке банков, заемщиков и других финансовых институтов:

- кредитным организациям рекомендовано реструктурировать задолженность и не назначать пени и штрафы людям, заболевшим коронавирусом;
- банки смогут не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки;
- банки смогут не увеличивать резервы по кредитам физлицам, если их финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса;
- банкам рекомендовано не взыскивать недвижимое имущество с больных;
- страховым компаниям рекомендовано идти навстречу клиентам с коронавирусом, которые просят продлить сроки урегулирования страховых случаев или отсрочку платежа.

Другие меры касаются установления предельных размеров комиссий за переводы в Системе быстрых платежей, поддержке малого бизнеса, ипотечного кредитования и экономики в целом.

Сохранение ставки еще в начале недели предсказывало подавляющее большинство аналитиков. Решению ЦБ предшествовали экстренные меры Федеральной резервной системы США, которая за два внеплановых заседания снизила процентную ставку с 1,5–1,75% до 0–0,25%. Российский регулятор при принятии решения о ставке ориентируется на инфляцию, которую он таргетирует на уровне 4%. Инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 2,3% и находилась значительно ниже цели регулятора. Как объясняли эксперты, с учетом столь низких темпов роста цен инфляция в этом году вряд ли выйдет далеко за пределы 4%.

Однако уже 18 марта Россия столкнулась с новым обвалом: доллар стоил больше 80 руб., евро - больше 90 руб. Рубль стал второй по волатильности валютой мира и уступал только мексиканскому песо. В этот день ЦБ, который после падения цен на нефть начал продавать, а не покупать валюту на внутреннем рынке, провел интервенции всего на 7,7 млрд руб., что составило менее 2% от общего объема сделок с долларом и евро на Мосбирже 18 марта.

Результатом нового обвала могло стать повышение ключевой ставки, говорили РБК аналитики. Впрочем, 19 марта регулятор объявил о новой серии интервенций - на этот раз не в рамках бюджетного правила, согласно которому ЦБ и Минфин продают валюту при нефти дешевле $42,4 за баррель, а для осуществления сделки по продаже Сбербанка правительству. Цена отсечения для нефти Urals была выбрана на уровне $25. 19 марта она падала ниже $19. Такие интервенции (их объемы ЦБ еще не раскрыл) могут закрыть проблемы с долларовой ликвидностью и снизить вероятность повышения ставки, пояснили РБК аналитики, хотя к существенному укреплению рубля она вряд ли приведет.

"Понижение ставок всеми остальными государствами при сохранении нашей существующей ключевой ставки уже ужесточает монетарную политику по сравнению с другими", - сказал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

Последствия решения

"На более длинном горизонте сохраняются проинфляционные риски со стороны ряда внутренних условий. Значимым риском остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания", - говорится в сообщении ЦБ. Оценка рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась, они остаются умеренными.

ЦБ принял ожидаемое и оправданное решение, считает экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец: "То, что отличает ситуацию от предыдущих кризисных периодов, - инфляция стартует с очень низкой точки, а шок очень равномерно действует на глобальную экономику". Курс рубля сейчас находится на справедливом уровне относительно нефти, и если ЦБ и будет на него реагировать, то с помощью интервенций. Если регулятор заметит рост инфляционных ожиданий, он может пойти на небольшое повышение ставки.

Курс рубля двигается вместе с ценами на нефть, низкий уровень которых, впрочем, сглаживается интервенциями, отмечает Донец: "Наличие этих интервенций должно даже в плохих сценариях удержать курс рубля на уровне не выше 90 руб. за доллар". Если цена на нефть будет восстанавливаться, то рубль тоже будет стабилизироваться, ожидает она, однако вряд ли вернется к значениям до скачка. При возвращении цены на нефть на более устойчивые значения (около $50 в следующем году) курс может составлять 73–75 руб. за доллар.

Решение ЦБ неоправданно, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: возможно, в апреле ситуация с коронавирусом и ценами на нефть улучшится, но пока вероятность такого развития событий крайне низкая. Существует риск, что регулятор недооценил угрозу для финансовой стабильности, которая может реализоваться в апреле. С другой стороны, возможно, текущий курс рубля с точки зрения ЦБ слишком сильный для текущих обстоятельств, размышляет Порывай.

Если цены на нефть будут падать дальше, а рубль стабилизируется на "справедливом" уровне, ставка, вероятно, будет снижаться, а не расти в 2020 году, так как риски для экономического роста значительно выросли, а всплеск инфляции может оказаться временным, пишет в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Автор: Антон Фейнберг

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584714600
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