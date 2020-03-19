Эр-Риядерная бомба. В США осознали, что саудовские нефтяные игры добьют больную коронавирусом Америку, - "Къ"

18:42 20.03.2020 Вашингтон усиливает давление на Саудовскую Аравию, пытаясь подтолкнуть Эр-Рияд к ограничению добычи нефти в условиях, когда обрушение мировых цен все больнее бьет по американской экономике. В США говорят о том, что Америка стала жертвой российско-саудовской нефтяной войны, при этом оппоненты президента США Дональда Трампа обвиняют его в неоправданной поддержке саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чьи действия вызвали обвал рынка и создали серьезные проблемы для главного союзника Эр-Рияда. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, учитывая председательство Саудовской Аравии в G20, создавшаяся ситуация дает Эр-Рияду уникальный шанс не только пойти на уступки США, но и выступить "спасителем" мировой экономики.



Председательствующая в объединении 20 ведущих мировых экономик Саудовская Аравия в ближайшие дни проведет экстренный саммит G20 в онлайн-режиме, призванный согласовать меры по стабилизации ситуации в мире в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Испании Педро Санчеса по итогам его телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, указав на то, что общение мировых лидеров можно будет провести без их личного присутствия.



"Я не знаю, было ли что-то по дипломатическим каналам, но мы пока более детальной информации не получали",- прокомментировал сообщения СМИ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Впрочем, он уточнил, что для конфиденциального общения лидеров, находящихся в разных странах, существует "так называемая красная линия связи".



Между тем на фоне распространения пандемии коронавируса вторым дестабилизирующим фактором в мире стала ситуация на рынке нефти, вызванная провалом переговоров с Россией о продлении соглашения ОПЕК+, истекающего 31 марта, и резким наращиванием добычи нефти, осуществляемым Саудовской Аравией в последние недели.

После того как переговоры с Москвой завершились безрезультатно, Эр-Рияд ведет самую агрессивную ценовую войну с 1986 года, если судить по скорости предложения рынку дополнительных объемов.



Так, добывая менее 10 млн баррелей в сутки, королевство собирается после официального завершения сделки ОПЕК+ и связанных с ней ограничений добычи с 1 апреля нарастить производство до 12,3 млн баррелей в сутки, в том числе 300 тыс. баррелей будет поставлено на рынок из хранилищ.

Также Эр-Рияд собирается снизить загрузку своих НПЗ, чтобы отправлять больше нефти на экспорт. Чтобы найти место на рынке для этой нефти, Саудовская Аравия предлагает существенные скидки, в основном в Европе, тем клиентам, которые ранее покупали российскую нефть Urals. Все это происходит на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса - Джон Кемп оценил его для Reuters в 10 млн баррелей в сутки, или более 10% всего мирового спроса.



В ситуации двойного удара по мировой экономике со стороны эпидемии коронавируса и хлынувшей на рынок дешевой саудовской нефти группа влиятельных американских сенаторов призвала наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана принять срочные меры, чтобы переломить негативную тенденцию, угрожающую национальным интересам США. Обращение 13 сенаторов-республиканцев стало частью дипломатических усилий Вашингтона, убеждающих ключевого союзника в Персидском заливе отказаться от наращивания добычи нефти и стать гарантом стабильности рынка углеводородов.

"В то время как Соединенные Штаты и остальной мир, включая Саудовскую Аравию, борются с пандемией коронавируса, неурегулированная ситуация на глобальных рынках энергоресурсов становится дополнительным нежелательным фактором. США всегда были сильным и надежным партнером саудовского королевства на протяжении десятилетий. Учитывая это, нашу глубокую озабоченность вызывает решение Министерства энергетики Саудовской Аравии снизить цены на сырую нефть и нарастить добычу. В ситуации, когда финансовые рынки и без того оказались под сильнейшим ударом, падение цен на нефть вызвало максимальную дестабилизацию мировой экономики",- говорится в обращении.



Каких последствий ждать от падения нефтяных цен

"Высокопоставленные саудовские политики неоднократно заявляли американским представителям, включая нас, что Саудовская Аравия - это стабилизирующая сила на мировых рынках. Однако последние действия Саудовской Аравии заставляют в этом усомниться. В связи с этим мы призываем королевство проявить свое конструктивное лидерство для стабилизации мировой экономики и успокоения ситуации в нефтегазовой отрасли, когда страны мира борются с пандемией",- резюмируют американские сенаторы.



Ранее сенатор-республиканец Кевин Крамер обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу, выразив недоумение по поводу его слишком мягкого подхода к саудовскому принцу и призвав оказать давление на Эр-Рияд. "К сожалению, тактика запугивания со стороны России стала нормой, но действия нашего близкого стратегического партнера Саудовской Аравии вызывают особое беспокойство",- отметил господин Крамер.

В своем письме Кевин Крамер призвал президента Трампа ввести эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и "других стран ОПЕК, таких как Ирак".



"Письмо американских сенаторов необходимо рассматривать в контексте общего экономического спада в США, переходящего в рецессию. Предсказания неутешительны: на сегодняшний день американские биржи потеряли весь рост, который проделали за время президентства Трампа, чем он очень гордился. Самое шокирующее - что рынки даже не прореагировали на объявленный администрацией в Вашингтоне пакет финансовой поддержки экономики объемом $1 трлн. Уже к маю рост безработицы может достичь 7–8%",- пояснил "Ъ" профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин. "Во время "великой рецессии" 2008–2009 годов безработица в США достигла 10%. Сегодня туризм, автомобилестроение, авиа- и отельный бизнес заявляют, что потребуют финансовой поддержки у государства. Однако обвалившиеся цены на нефть угрожают добить энергетический рынок в США. Весьма символично, что сенаторы, подписавшие обращение, представляют штаты, где добываются энергоресурсы: Оклахому, Аляску, Техас, Луизиану. Следовательно, американские политики делают все, чтобы амортизировать финансово-экономические потрясения, вызванные действиями Эр-Рияда",- продолжает эксперт, обращая внимание на то, что уже через восемь месяцев в стране пройдут президентские выборы и довыборы в Конгресс. "Для Америки саудиты очень не вовремя затеяли игру с ценами на нефть. Эта игра сильно бьет по средним и мелким энергопроизводителям, оказавшимся на грани банкротства. Самое страшное во время экономического спада - банковский кризис. Между тем действия Саудовской Аравии еще больше усугубляют ситуацию",- резюмирует Антон Федяшин.



Схожего мнения придерживается экс-посол РФ в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. "Обращение 13 американских сенаторов к наследному принцу Мухаммеду отражает крайнюю обеспокоенность США негативными последствиями нефтяных разборок для всей экономики. Сейчас речь идет уже не только о судьбе сланцевой индустрии в США, а о возможном коллапсе всей системы финансовых и торговых связей, новом мировом кризисе, от последствий которого пострадают все",- заявил "Ъ" господин Бакланов.



По мнению российского дипломата, несколько лет проработавшего в Эр-Рияде, обращение сенаторов США создает основу для изменения нынешней жесткой позиции Саудовской Аравии и принятия руководством королевства предложений ряда стран о немедленном возобновлении переговорного процесса.



Участниками будущих переговоров должны стать страны ОПЕК, а также Россия и другие основные производители и экспортеры нефти. "Такое развитие объективно отвечало бы и интересам России, вынужденной в создавшихся условиях обращаться к использованию резервных средств, которые могли бы пригодиться для осуществления проектов развития и социальных программ",- считает Андрей Бакланов.



Экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов - о путях стабилизации мирового рынка нефти

И продолжает: "Важно также учитывать то, что Саудовская Аравия является страной-председателем G20. Создавшаяся ситуация дает Эр-Рияду уникальный шанс отличиться в качестве "спасителя" мировой экономики. Инициатива Саудовской Аравии о проведении в онлайн-режиме саммита G-20 в связи с распространением коронавируса могла бы быть дополнена оперативными действиями в целях преодоления кризисных явлений в мировом хозяйстве вследствие развала сделки ОПЕК+".

"Обращение американских сенаторов-республиканцев к саудовскому наследному принцу - важное событие. Несколько дней назад с Мухаммедом бен Сальманом связывался и сам президент Трамп, обсуждавший с ним все тот же вопрос",- говорит профессор факультета мировой политики МГУ Григорий Косач. "Тем не менее куда как более важно другое обстоятельство - удовлетворит ли кронпринц обращенную к нему просьбу. Мне представляется, что это будет сделано. Вне зависимости от американо-саудовских разногласий, связанных с развитием событий в ближневосточном геополитическом пространстве, глубокие экономические и военные отношения между двумя странами, включая и принципиальный для Эр-Рияда аспект безопасности, остаются основой их взаимодействия",- напомнил "Ъ" господин Косач.



"В саудовской прессе уже появлялись аналитические статьи, авторы которых поспешили заявить о победе Дональда Трампа на будущих президентских выборах как о практически неоспоримом факте и желательности этой победы для Эр-Рияда. Внести свой вклад в поддержку того, кого в Саудовской Аравии видят в качестве будущего главы американского государства, скорее всего, отвечает интересам амбициозного фактического правителя королевства. Он ни на минуту не забывает о том, что Иран - противник его страны, а Дональд Трамп - яростный поборник противостояния Тегерану. Помочь в этой ситуации американскому республиканскому правящему классу - это значит для саудовского наследного принца помочь самому себе",- резюмирует Григорий Косач.



Сергей Строкань, Юрий Барсуков

19.03.2020, Источник - "Коммерсантъ"

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584718920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения

- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"

- Кадровые перестановки

- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов

- В Алматы на карантин закрыты четыре дома

- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов

- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные

- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем

