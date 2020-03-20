Дядь, дай порулить. Племянник В.Путина создает в России свою партию

18:48 20.03.2020

Путин создал свою партию

Племянник президента подался в политику



"Бизнесмену - хорошо, политику - лучше. Я б в политики пошел, пусть меня научат" - возможно, так рассуждал двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин. Он планирует создать свою политическую партию.



Партия будет создана на базе движения "Люди дела". Его с месяц назад организовали представители бизнеса. Повестка пока не очень внятная, Путин-племянник говорит, что программу еще напишут. Но уже ясно, что политику Путина-президента он поддерживает полностью. И оппозиция ему не нравится, поскольку идею "всех пересажать" он перспективной не считает (хотя, казалось бы). Из собственных идей - надо бы создать конкурентную среду, чтобы малый бизнес развивался, тогда, глядишь, "и хлеб подешевеет". Еще была идея давать выпускникам вузов с красным дипломом отсрочку от армии до 27 лет, но взамен не выпускать их из страны. Пусть здесь трудятся. Короче, на первый взгляд - правые консерваторы.



Ощущение, что я где-то это уже видел, довольно сильное. Ну мало того, что фамилия совпадает. Дальше тоже все почти идентично, с поправкой на ветер перемен, правда. Роман Путин - бывший оперативник ФСБ. Работал советником у губернатора. Не в Питере, а в Новосибирской области на общественных началах. Интересно, что когда его в 2013 году уволил тогдашний губернатор Юрченко, Роман Путин заявил, что это месть. Мол, таким образом Юрченко отомстил президенту за разнос на Госсовете. И еще Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.

То ли Путин 2.0, то ли "Единая Россия 2.0".

Впрочем, политолог Алексей Макаркин так не считает.

- Такая партия если и отберет у кого-то голоса, так это у партии власти. А для партии власти спойлер в организованном порядке сверху вряд ли кто-то будет делать. Я думаю, что это такая частная инициатива. Человек посмотрел, сколько партий создается вокруг, и решил включиться в этот процесс. Самовыразиться захотел. Но особых перспектив я у этой партии не вижу, - сказал "МК" Макаркин.

Сам Роман Путин не считает свою фамилию козырем в продвижении. В одном из интервью он даже ставил нам в пример Америку, где при Буше было много Бушей - губернаторы, сенаторы. Мол, там члены одной семьи могут даже конкурировать.

Ну, козырь или нет в нашей стране правильная фамилия, бабка надвое сказала, дискуссионный вопрос. Вот отец Романа Путина, Игорь Путин, например, входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка. Потом у всех этих банков отозвали лицензии. Два года назад СМИ писали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк "Западный" 350 млрд руб. И все.

Многие крупные предприниматели в нашей стране являются однофамильцами крупных государственных деятелей. Иногда даже женами и детьми. Ну а что не так? Семья у нас в стране в почете, даже в Конституцию записываем.

И, конечно, члены одной семьи могут конкурировать. Вдруг перед созданием партии Роман Путин думал: "мой дядя самых честных правил..." и далее по тексту? Но нет. Такого про Путина подумать нельзя. Про какого из них - сами решайте.



Дмитрий Попов