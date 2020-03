США обдумывают вмешательство в саудовско-российское нефтяное противостояние, - Wall Street Journal

19:19 20.03.2020

20 марта 2020 г.

Тимоти Пьюко и Ребекка Эллиот | The Wall Street Journal



"Администрация Трампа рассматривает возможность вмешательства в саудовско-российскую ценовую нефтяную войну, а техасские регуляторы взвешивают идею о том, стоит ли сокращать добычу нефти впервые за десятилетия, поскольку американские добытчики страдают от исторического падения цен", - передает The Wall Street Journal.



"Чиновники администрации обдумывают дипломатические меры с тем, чтобы заставить саудовцев сократить добычу нефти, а также угрозы санкций в отношении России, направленные на стабилизацию цен, в результате того, как нефтяные компании США оказали на них давление, указав на необходимость вмешаться, сообщили источники, знакомые с этим вопросом", - говорится в статье.

"Тем временем Техасская железнодорожная комиссия, которая регулирует нефтяную промышленность в Техасе, изучает вопрос о потенциальных ограничениях на добычу в штате после того, как несколько руководителей нефтяных компаний обратились к ее членам, запросив помощь, указали люди, знакомые с этим вопросом".



"Мы надеемся, что администрация Трампа сможет использовать этот инструмент в переговорах с саудовцами, а также с русскими, - заявил глава Pioneer Natural Resources Co. PXD Скотт Шеффилд, отметивший, что разговаривал в минувшие дни на эту тему с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и регулирующими органами. - Я пытаюсь предотвратить исчезновение нефтегазового сектора в течение следующих 18 месяцев".

(...)

"Хотя не ясно, будут ли в итоге предприняты те или иные шаги, эти идеи представляют собой поворотный момент в энергетической политике США, поскольку компании, стоящие за сланцевым бумом, который помог увеличить добычу нефти в США до ведущего мирового уровня в 13 млн баррелей в сутки, попали в ситуацию чрезвычайного давления. "В наши дни никогда не было такого падения спроса, - сказал Дэниел Ергин, вице-президент IHS Markit и автор получившей Пулитцеровскую премию книги об истории нефтяной сферы The Prize. - Сам факт, что эти меры рассматриваются, являются признаком того, насколько тяжелой является ситуация для отрасли".



"По словам людей, знакомых с этим вопросом, более крупные интегрированные нефтяные компании, в том числе Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp., не выступали за и не поддерживают такие меры", - подчеркивается в публикации.

(...)

"Представители администрации и нефтяной сферы США считают, что дипломатические действия необходимы для того, чтобы заставить Россию и Саудовскую Аравию отказаться от наводнения нефтяного рынка предложением. В этом месяце две страны положили конец 3-летнему пакту об ограничении добычи и стабилизации цен, что привело к тому, что Саудовская Аравия увеличила добычу до рекордных уровней и снизила цены, чтобы конкурировать за сокращение мирового спроса", - напоминает газета.

"США попросят саудовцев вернуться к исходному, более низкому уровню добычи, сообщил чиновник администрации, знакомый с вопросом. По его словам, администрация может использовать угрозу санкций в отношении России в рамках своего взаимодействия с Саудовской Аравией, чтобы заверить королевство в том, что его конкурент, Россия, не сможет извлечь выгоду из сокращения добычи Саудовской Аравии. В любом случае, возможные санкции против России находятся в процессе разработки, сказал этот представитель администрации и второй человек, знакомый с этим вопросом, хотя детали этих возможных санкций и какие действия России могут их спровоцировать, не разглашаются", - передает издание.

(...)

Издание напоминает, что, "как и администрация Обамы, Белый дом при Трампе уклонялся от наложения санкций непосредственно на экспорт российской нефти из опасений, что это может привести к эскалации дипломатической напряженности, которая кипит на уровнях, невиданных со времен холодной войны. США также избегали широкомасштабного запрета на транзакции с "Роснефтью" из-за непредумышленных последствий для компаний в США и других союзников по всему миру, которые являются партнерами этой государственной нефтяной компании".

(...)

"Некоторые нефтяные компании попросили администрацию объединить союзников из стран G7, чтобы взаимодействовать с Саудовской Аравией единым фронтом, сообщили несколько человек, знакомых с дискуссиями", - указывает The Wall Street Journal. (...) Что касается сокращения добычи в Техасе, то, по словам Шеффилда, он выступает за сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года, при котором каждый оператор сократит добычу примерно на 10% за исключением мелких добытчиков.

(...)

В написании статьи приняли участие Бенуа Фокон, Кристофер Мэттьюз и Иэн Тэлли



Источник: The Wall Street Journal