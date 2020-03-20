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Полностью оправдан и освобожден узб-правозащитник Чуян Маматкулов
20:02 20.03.2020

Правозащитник Чуян Маматкулов полностью оправдан
Суд полностью оправдал Чуяна Маматкулова, который в 2005 году подавал иск против первого президента Узбекистана. Правозащитника обвиняли в посягательстве на конституционный строй, мошенничестве, похищении человека и других преступлениях.

Апелляционная инстанция Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам 18 марта оправдала бывшего офицера запаса Вооруженных сил Узбекистана Чуяна Маматкулова, сообщил "Газете.uz" руководитель пресс-службы Верховного суда Азиз Абидов.

Из-за отсутствия в действиях Маматкулова состава преступления суд снял все ранее выдвинутые против него обвинения в похищении человека, насильственном незаконном лишении свободы, посягательстве на конституционный строй Узбекистана, мошенничестве, подделке документов и других преступлениях. Он был оправдан путем реабилитации, уголовное дело в его части прекращено.

Чуян Маматкулов (1970 г. р, уроженец Кашкадарьинской области) в 2000 году был уволен из Вооруженных сил на основании четырех дисциплинарных взысканий, с причинами которых его не ознакомили. В 2004 году он стал членом Кашкадарьинского отделения Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ). В 2005 году подал иск против президента Ислама Каримова, обвинив его в том, что он, будучи верховным главнокомандующим, 9 октября 1996 года утвердил дисциплинарный устав Вооруженных сил и потому несет прямую ответственность за нарушения прав военнослужащих.

29 августа 2012 года Маматкулова арестовали. 8 февраля 2013 года приговором Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам он был приговорен к 10 годам лишения свободы по статьям 137 (похищение человека), 138 (насильственное незаконное лишение свободы), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 168 (мошенничество), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование), 238 (лжесвидетельство), 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку), 273 через 25 (приготовление к незаконному изготовлению, приобретению, хранению и другим действиям с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыту) Уголовного кодекса.

17 марта 2015 года приговором Навоийского городского суда по уголовным делам Маматкулов был осужден в соответствии с пунктом "б" части второй статьи 221 (неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания) УК к трем годам лишения свободы, с применением статьи 60 (назначение наказания по нескольким приговорам) УК - к девяти годам лишения свободы.
Кассационная инстанция Навоийского областного суда по уголовным делам 6 февраля 2018 года оставила приговор без изменения.
7 марта 2018 года определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда наказание, назначенное Кашкадарьинским областным судом по уголовным делам от 8 февраля 2013 года, было приведено к пяти годам и двум месяцам лишения свободы.

Судебная коллегия 15 марта 2018 года также изменила приговор Навоийского городского суда по уголовным делам от 17 марта 2015 года и определение кассационной инстанции Навоийского областного суда по уголовным делам от 6 февраля 2018 года. Маматкулову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц и 20 дней.

В марте 2018 года он был освобожден из учреждения по исполнению наказания в связи с отбытием этого срока. В декабре того же года Верховный суд признал незаконным приговор по делу правозащитника, и его дело было отправлено на новое рассмотрение в апелляционном суде.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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