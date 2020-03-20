|В Казахстане новый главный санврач - Айжан Есмагамбетова. Вместо растерявшегося Бекшина
20:39 20.03.2020
Назначен новый главный санврач РК
Им стала Айжан Есмагамбетова.
Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Айжан Есмагамбетова, сообщает zakon.kz.
Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский государственный медицинский институт (1991-1997); Гигиена, санитария, эпидемиология
· Инновационный Евразийский университет и Management g marketing university (2018); Магистр бизнес администрирования
· Высшая квалификационная категория по специальности "Социальная гигиена и организация здравоохранения"
Трудовой стаж:
· Фельдшер-лаборант поликлиники № 7 города Алматы (1990-1991);
· Врач-эпидемиолог Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врач-бактериолог, заведующая лабораторией особо опасных инфекций (1997-2004);
· Ведущий специалист, главный специалист, эксперт, главный эксперт, начальник управления организационно-правовой и кадровой работы, заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (08.2004-08.2013);
· Председатель Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (13.08.2013-03.2014)
· Директор Департамента эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководитель управления эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК (2014-2017);
· Директор Департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (03.2017-11.2017)
· Директор Департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 11.2017)
Ранее стало известно, что пост главного санврача покинул Жандарбек Бекшин.