 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.03.2020
20:58  В Ставропольский край вирус завезла из Испании сама главсанврач края
20:50  Число зараженных в Казахстане выросло до 52
20:39  В Казахстане новый главный санврач - Айжан Есмагамбетова. Вместо растерявшегося Бекшина
20:02  Полностью оправдан и освобожден узб-правозащитник Чуян Маматкулов
19:19  США обдумывают вмешательство в саудовско-российское нефтяное противостояние, - Wall Street Journal
18:48  Дядь, дай порулить. Племянник В.Путина создает в России свою партию
18:42  Эр-Риядерная бомба. В США осознали, что саудовские нефтяные игры добьют больную коронавирусом Америку, - "Къ"

17:30  ЦБ России не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
16:18  Бургунды - цивилизованные потомки диких гуннов (история)
16:17  Коронавирус в этом году может стоить мировой экономике $850 млрд
16:16  Коронавирус уничтожает Италию: "Увозят человека, а возвращают прах"
16:13  В Алматы завирусованные многоэтажки блокируют полицией на принудительный карантин (видео)
16:11  Будущие войны: дроны и военный интернет Starlink Маска
16:09  Китай стимулирует переосмысление сути христианства, - С.Стремидловский
16:08  У 8 парней в подвале УзбМВД 11 дней выбивали признания в терроризме
15:02  Рахмон разогнал Штаб по борьбе с вирусом и... создал новый
11:34  Поехать нельзя остаться: из-за коронавируса таджикские мигранты теряют работу
10:40  Вирус COVID-19 возник в результате "естественного отбора в нечеловеческом организме", - Nature Medicine
10:31  Коронавирус растворился в горячих точках Ближнего Востока, - М.Беленькая
08:38  Руководство по интимной близости во время вспышки коронавируса, - Даниэлла Ренвик
08:30  Мировая нефтяная война - кто дольше может терпеть боль, - Ян Бреммер
08:28  Китай здоровеет - мир завидует, - "Къ"
08:21  Небо - стоп! Таджикистан останавливает авиа-перелеты
07:43  КазахстанCOVID + 5 (3 в Алматы и 2 - в Караганде)
07:40  К уголовной ответственности привлечены спекулянты-масочники в Алматы
07:37  Коронавирус или ядерная война: почему пандемия вызвала такой страх, - М.Ростовский
07:33  Разные стратегии борьбы с коронавирусным кризисом в ЦА, - Брюс Панниер
07:28  Возможны вторая и последующие волны коронавируса, - Анатолий Вассерман
07:22  "В истории Казахстана были и более сложные испытания", - Елбасы обратился к КазНароду
07:16  COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура, - Я.Костенко
01:06  Большая "игра" вокруг иранского порта Чабахар
01:01  Остановит ли коронавирус глобализацию в привычном понимании? - Г.Фаррелл, А.Ньюман
01:00  Русская ханша Ульяна Плещеева и два ее мужа (история)
00:57  Страна на двоих: что в Казахстане изменилось при президенте Токаеве, - И.Кармазин
00:56  А вас я попрошу убраться: из-за чего обострился конфликт Китая и США, - Н.Портякова
00:54  Китай сосредоточивается. Стратегия и тактика начальной фазы холодной войны, - Ю.Тавровский
00:51  Олигархат как последний бастион украинской суверенности, - А.Ганжа
00:47  Квантовая революция: на что способна "атомная бомба XXI века"?
00:43  За фасадом Всемирного Уйгурского Конгресса, - Аджит Сингх
00:33  Гастарбайтеров в России для подтверждения патента вынуждают сдавать экзамены каждый год, - "НГ"
00:05  Американский проект "Большого Ближнего Востока" терпит неудачу, - Дм.Седов
00:04  Ирак во власти безвластия, - А.Веселов
00:00  Идеи для будущего, - Сергей Караганов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
В Казахстане новый главный санврач - Айжан Есмагамбетова. Вместо растерявшегося Бекшина
20:39 20.03.2020

Назначен новый главный санврач РК
Им стала Айжан Есмагамбетова.

Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Айжан Есмагамбетова, сообщает zakon.kz.
Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский государственный медицинский институт (1991-1997); Гигиена, санитария, эпидемиология
· Инновационный Евразийский университет и Management g marketing university (2018); Магистр бизнес администрирования
· Высшая квалификационная категория по специальности "Социальная гигиена и организация здравоохранения"
Трудовой стаж:
· Фельдшер-лаборант поликлиники № 7 города Алматы (1990-1991);
· Врач-эпидемиолог Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врач-бактериолог, заведующая лабораторией особо опасных инфекций (1997-2004);
· Ведущий специалист, главный специалист, эксперт, главный эксперт, начальник управления организационно-правовой и кадровой работы, заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (08.2004-08.2013);
· Председатель Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (13.08.2013-03.2014)
· Директор Департамента эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководитель управления эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК (2014-2017);
· Директор Департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (03.2017-11.2017)
· Директор Департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 11.2017)

Ранее стало известно, что пост главного санврача покинул Жандарбек Бекшин.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584725940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
- Дарига Назарбаева о ситуации в Алматинской области: Нужны нестандартные, смелые решения
- Совместное заявление Национального Банка РК и АО "Казахстанская фондовая биржа"
- Кадровые перестановки
- Е. Тургумбаев рассказал, кто сможет въехать или выехать из карантинных городов
- В Алматы на карантин закрыты четыре дома
- Открыт "зеленый коридор" для импорта социально-значимых продуктов
- Внутренний карантин: в Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные
- Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  