В Казахстане новый главный санврач - Айжан Есмагамбетова. Вместо растерявшегося Бекшина

20:39 20.03.2020

Назначен новый главный санврач РК

Им стала Айжан Есмагамбетова.



Новым главным санитарным врачом по приказу министра стала Айжан Есмагамбетова, сообщает zakon.kz.

Айжан Серикбаевна Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский государственный медицинский институт (1991-1997); Гигиена, санитария, эпидемиология

· Инновационный Евразийский университет и Management g marketing university (2018); Магистр бизнес администрирования

· Высшая квалификационная категория по специальности "Социальная гигиена и организация здравоохранения"

Трудовой стаж:

· Фельдшер-лаборант поликлиники № 7 города Алматы (1990-1991);

· Врач-эпидемиолог Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, врач-бактериолог, заведующая лабораторией особо опасных инфекций (1997-2004);

· Ведущий специалист, главный специалист, эксперт, главный эксперт, начальник управления организационно-правовой и кадровой работы, заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (08.2004-08.2013);

· Председатель Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан (13.08.2013-03.2014)

· Директор Департамента эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководитель управления эпидемиологического надзора - Заместитель главного государственного санитарного врача РК в Комитете по защите прав потребителей МНЭ РК (2014-2017);

· Директор Департамента стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (03.2017-11.2017)

· Директор Департамента политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 11.2017)



Ранее стало известно, что пост главного санврача покинул Жандарбек Бекшин.