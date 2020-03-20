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|Число зараженных в Казахстане выросло до 52
20:50 20.03.2020
Еще трое зараженных в Нур-Султане
На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса.
Зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 22 случая, в городе Нур-Султан – 28 случаев, в городе Караганда - 2 случая.