Число зараженных в Казахстане выросло до 52

20:50 20.03.2020

Еще трое зараженных в Нур-Султане

На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса.



Зарегистрировано еще три случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 22 случая, в городе Нур-Султан – 28 случаев, в городе Караганда - 2 случая.