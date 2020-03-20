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В Ставропольский край вирус завезла из Испании сама главсанврач края
20:58 20.03.2020

Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач

Губернатор Владимиров продолжает оповещать своих подписчиков в соцсетях о ситуации с коронавирусом. Спустя несколько часов после первого ролика о подозрении на наличие COVID-19, он сделал еще одну публикацию, в которой подтвердил догадки ставропольчан.

Владимиров рассказал, что женщина, у которой есть подозрение на коронавирус - медицинский работник. Также он сообщил, что она сейчас находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По словам краевого главы, остается ждать результаты контрольных анализов с Новосибирска.

- Мы понимаем, кто с кем летел, понимаем, с кем она работала, и всех этих людей начинаем обследовать, - рассказал губернатор.

Также глава края призвал не поддаваться панике и верить только информации из проверенных источников.

Его публикация набрала более 20 тысяч просмотров. Но пользователи под постом начали возмущаться, почему женщину с подозрением на COVID-19 не посадили на карантин. Многие комментаторы ссылались на официальную статистику, по которой всех пассажиров, прилетающих в аэропорты края, обязаны проверять на наличие признаков инфекций.

Нашлись и те, кто начали задавать губернатору вопросы о карантине. Многие стали беспокоиться о собственном здоровье и интересоваться, где можно сдать злополучный анализ на коронавирус и о том, где приобрести медицинские маски. Но все обращения так и остались без ответа.

Напомним, глава края оповестил жителей Ставрополья о первом подозрении на коронавирус. Он рассказал и о том, что с понедельника в крае временно перестанут работать школы и детские сады, а учреждения профобразования перейдут на дистанционное обучение. Владимиров также напомнил о запрете массовых мероприятий и призвал всех не совершать поездки за пределы края.

Собственный источник редакции "Блокнота", рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе. Сообщил он и о предполагаемой заразившейся - главном краевом инфекционисте Ирине Санниковой. Источник также отметил, что Ирина совсем недавно прилетела из Испании. После она посетила несколько учреждений - краевой минздрав, городскую поликлинику №2 и СтГМУ, а вечером оказалась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Женщина еще месяц назад в интервью местному телеканалу она рассказывала о том, что при обнаружении первых симптомов заболевания важно оставаться дома и избегать контактов со здоровыми людьми.

В пресс-службе минздрава указали, что окончательный результат анализов на коронавирус у пациентки из Ставрополя будет известен 20 марта.

Василина Морозова

Источник - bloknot-stavropol.ru
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