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Вирус, гибридная война и американские военные, - Л.Савин
00:22 21.03.2020

Леонид САВИН | 19.03.2020

Кто в США восхваляет опыт Китая по борьбе с эпидемией
В ответ на прозвучавшие из Пекина и Тегерана заявления о том, что коронавирус – это биологическое оружие, созданное в военных лабораториях США, американские СМИ обвинили авторов этих заявлений в распространении "теории заговора". Дискуссии на тему, была утечка вируса COVID-19 случайной или преднамеренной, не прекращаются. И одной из особенностей этих дискуссий стало то, что в публикациях американских военных начали восхвалять опыт Китая по борьбе с коронавирусом.
Вспышка пандемии может расцениваться как война, таковой она, собственно, и объявлена. Меры против эпидемии в Китае, по всеобщему признанию, обнаружили свою эффективность. Система контроля за перемещениями граждан в КНР оказалась четкой, "конфуцианская" сознательность китайских граждан (назовем это так) способствовала выявлению зараженных и созданию условий для их быстрой изоляции. В борьбе с эпидемией Китай явил миру сплоченность населения, готовность прийти на помощь другим странам. Все это не осталось не замеченным.
Сравнение борьбы против вируса с военными действиями не случайно. На сайте американского издания, посвященного специфическим конфликтам (малые войны, терроризм, боевые действия в городской среде), появилась любопытная публикация под названием "Использование механизмов поражения гибридной войны для борьбы с коронавирусом и противодействию будущему биологическому оружию. Новый подход". Автор – офицер армии США с опытом службы в Афганистане и Ираке. Он помещает коронавирус на шкале угроз между ополчением (слева), что ближе к конвенциональным конфликтам, и герильей (справа), которая относится к неконвенциональной войне. Разница в том, отмечает американский офицер, что крайний левый спектр угроз характеризуется точными разведданными и соблюдением законов войны, тогда как с правой стороны (крайнее выражение герильи – терроризм) уровень данных очень низкий, никакие законы не соблюдаются. А в случае с COVID-19 самой большой проблемой представляется обеспечение надлежащего функционирования системы здравоохранения и транспортных сетей.

Американец рассуждает дальше. Поскольку носителем и распространителем инфекции является человек, в зону особого внимания попадают, прежде всего, перемещения людей. Следовательно, проблема заключается в надлежащей изоляции людей и во введении карантина (в установлении всеобъемлющего контроля властей над населением). Если коронавирус – это противник, то его носителей нужно изолировать, разбив большие скопления людей на мельчайшие кластеры, т. е. закрыть школы, детские сады, университеты, музеи и все общественные места, а также границы и ввести запрет на транспортные перемещения. Параллельно должны проводиться тестирование на вирус и готовиться дополнительные мощности по оказанию медицинских услуг. В связи с особыми мерами должны быть созданы специальные цифровые публичные пространства. Впрочем, они уже есть (социальные сети), но активность в них должна контролироваться, чтобы не допустить распространения паники.

Статья, которую мы очень кратко изложили, была опубликована на днях в американском сетевом издании Small Wars Journal.
Сейчас уже видно, что ВОЗ и ООН оказались неспособны ответить на вызов, брошенный пандемией коронавируса. Причина тому в повсеместной "оптимизации здравоохранения". После подсчетов всего и вся – койко-мест, частоты заболеваний, болезненности, стоимости одного дня пребывания в больнице – все лишнее было упразднено. Не учтено было лишь то, что эпидемиологические форс-мажоры очень сложно, если вообще возможно, прогнозировать. И теперь те мощности, что справлялись с потоком заболевших в "мирное время", совершенно неспособны принять на себя "повышенные обязательства" – хлынувший вал больных и потенциальных носителей коронавируса. И тут "китайское решение" выглядит (не только в глазах американских военных) более эффективным. Однако можно ли пытаться повторить опыт китайской системы за ее пределами?

Свой взгляд на применение военной силы против эпидемии уже изложил и адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, который отреагировал на пандемию статьей в издании Bloomberg от 14 марта. Он тоже отдал должное китайским военным, которые смогли быстро развернуть госпиталь в Ухане. Ставридис призывает брать пример с Китая и реформировать Пентагон по такому же принципу – американские военные, считает он, должны уметь быстро переключаться на гражданские задачи и межведомственное сотрудничество.

Тенденция рассматривать пандемию коронавируса как войну (как дело военных) захватывает умы. Остается, однако, вопрос, поставленный в статье В. Катасонова: кто, против кого, с какой целью эту войну начал и ведет? И если считать, что первый бой в войне Китай выиграл, то что это означает для других стран? Для Италии, Испании, Ирана? Для Соединенных Штатов, наконец?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584739320
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