|Список адресов взятых в блокаду 10-ти "зон очага коронавируса в Алматы"
06:54 21.03.2020
Появился список адресов зон очага коронавируса в Алматы
В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 2 частных и 8 многоквартирных домов.
В Алматы все зоны очага коронавирусной инфекции взяты под контроль, передает zakon.kz.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Алматы на территории зон очагов COVID-2019 введены ограничения на передвижения горожан, - сообщили в пресс-службе акима города.
На 20 марта в Алматы лабораторно-подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары, за контактными установлено медицинское наблюдение.
В городе определены 10 зон очагов, на территории которых расположены 2 частных и 8 многоквартирных домов:
- мкр. Алтай - 1, 8;
- мкр. Жасканат, 86;
- Енликгуль, 34 А;
- Зенкова, 59;
- Достык, 162;
- Гоголя, 75;
- Сары-ой, 234;
- Жарокова, 16;
- Желтоксан, 125;
- Байтурсынова, 78/1.
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Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага. Предпринимателями обеспечено функционирование магазинов и аптек с усилением санитарно-эпидемиологических мер, - сообщили в ведомстве.
В настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.
По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в мобильном приложении Darmen, - информировали в ведомстве.