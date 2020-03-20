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|В Ташкенте построят три больницы в рамках борьбы с коронавирусом
06:55 21.03.2020
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ташкенте в течение месяца планируется построить три больницы.
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ташкенте намечено построить три новые больницы. Их планируется сдать в эксплуатацию в течение месяца.
Этот вопрос обсуждался 19 марта на совещании под председательством президента Шавката Мирзиеева по вопросам смягчения негативного воздействия коронавирусной пандемии на экономику страны, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.
Данные больницы предназначены для приема пациентов с коронавирусом, но в будущем их намечено использовать для других целей.
На 20 марта в Узбекистане было выявлено 33 случая коронавируса COVID-19. С 21 марта в стране закрываются развлекательные объекты и пункты общепита, а с 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий с участием большого числа людей.
Указом главы государства одобрено создание при Министерстве финансов Антикризисного фонда в объеме 10 трлн сумов, а также ряд мер для поддержки бизнеса, финансовой стабильности и социальной сферы.