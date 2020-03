Коронавирус родился не в Китае, а в сознании бесноватых хозяев денег, - В.Катасонов

06:57 21.03.2020 Документальное подтверждение террористической операции "COVID-19"

Казалось, в отношении коронавируса ответ на вопрос, кто создал его и выпустил на свободу, найти невозможно. Однако ищущие порой не видят то, что лежит на видном месте. Я и хочу предложить то, что лежит на самом видном месте – в Интернете. Это документ десятилетней давности: Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010. ("Сценарии для будущего технологии и международного развития").



Как мне кажется, первым этот материал раскопал известный антиглобалист, американский экономист и политолог доктор политических наук Принстонского университета Уильям Энгдаль. 10 марта он опубликовал статью Lock Step, This Is No Futuristic Scenario: Panic and the Post-Pandemic Future? (Приставной шаг – это не футуристический сценарий: паника и постпандемическое будущее?).



Энгдаль делает сенсационное заявление: еще десять лет назад (!) был подготовлен сценарий "Пандемическая паника", который сегодня разыгрывается на наших глазах.

Документ вышел из недр двух организаций – Фонда Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса. Большинство проектов первой организации так или иначе направлены на решение таких задач, как оптимизация налогов клана Рокфеллеров (благотворительный фонд освобождается от налогов), контроль за рождаемостью, сокращение численности населения планеты, деиндустриализация (под флагом перехода к "постиндустриальному обществу") и др. Набор этих задач определялся Римским клубом, созданным в 1968 году Дэвидом Рокфеллером, и призван был привести хозяев денег к их цели – они должны были стать хозяевами мира (идея мирового правительства).



Что касается Глобальной сети бизнеса, ее основал Питер Шварц (Peter Schwartz), которого считают одним из самых авторитетных американских футурологов. Шварц сотрудничал с Пентагоном, подготовил для американских военных доклад по глобальным климатическим изменениям 2004 Pentagon Climate Change Report.

Кратко изложу основные идеи документа, внимание к которому привлек Уильям Энгдаль. Здесь представлены четыре сценария развития мира после глобального финансового и экономического кризиса 2007-2009 гг. Первый из них в целом совпадает с тем, что мы сегодня наблюдаем, этот сценарий получил в докладе название Lock Step ("Приставной шаг"). Остальные три в данном случае внимания не заслуживают.



Вот фрагмент из доклада: "В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течение многих лет. В отличие от H1№1 2009 [вирус пандемии свиного гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.], этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже некоторые страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались пораженными заболеванием, а в масштабах планеты вирус поразил около 20% населения. 8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после появления нового штамма. И большинство погибших – здоровые молодые люди…"



Сначала о несовпадениях. Во-первых, пандемия началась на 8 лет позже. Во-вторых, списать решили не на диких гусей, а на летучих мышей. В-третьих, COVID-19 убивает в первую очередь не молодых и здоровых, а пожилых и с ослабленным здоровьем.

После публикации доклада в 2010 году он наверняка дорабатывался. Видимо, было решено, что молодые и здоровые еще могут пригодиться как дешевая и высокопроизводительная рабочая сила. А избавляться следует в первую очередь от "балласта" – слабых, больных, пожилых, престарелых. Это сегодняшняя версия мальтузианской политики закулисы, которая любой ценой стремится "оптимизировать" численность населения Земли до 1 миллиарда.



Что касается количественных показателей, содержащихся в докладе (процент зараженных и абсолютное количество умерших), то тут нам остается ждать конца июля (если вести отсчет пандемии от начала года). Кстати, Дональд Трамп так и говорит (причем очень уверенно): пандемия закончится в июле-августе. По истечении семи месяцев и будем "считать цыплят". Некоторые эксперты ВОЗ предположили, что Covid-19 может поразить две трети населения планеты. Канцлер Германии Ангела Меркель прочит, что коронавирусом будет заражено 70% населения Германии. Думаю, она исходит из тех же секретных графиков проведения операции, что и Трамп.



В докладе говорится о влиянии вируса на все стороны общественной жизни. В частности, на экономику: "Пандемия также оказала поражающее воздействие на экономику: международное перемещение людей и товаров остановилось, что привело к ослаблению таких отраслей, как туризм, и разрыву глобальных цепочек поставок. Даже на местах привычно шумные магазины и офисные здания месяцами пустовали, без сотрудников и клиентов".

Далее говорится о том, что привычно дремлющее государство проснется и начнет активно бороться с пандемией. И будет делать это жестко, нарушая привычные представления о демократии и правах человека: "Во время пандемии национальные лидеры во всем мире усилили свои полномочия и установили строжайшие правила и ограничения – от обязательного ношения масок на лице до проверки температуры тела на въездах в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты. Даже после того как пандемия прошла, этот более авторитарный контроль и надзор за гражданами и их деятельностью остались и даже усилились. Чтобы защитить себя от распространения все более глобальных проблем – от пандемий и транснационального терроризма до экологических кризисов и растущей нищеты, – лидеры во всем мире стали править более жестко".



В этом описании, сделанном 10 лет назад, мы, во-первых, видим то, что происходит сегодня почти во всех странах без исключения: установление тоталитарного контроля, кое-где сопровождаемого формальным введением чрезвычайного положения (как в США), а где-то и без таких формальностей. Во-вторых, может казаться, что через несколько месяцев пандемия закончится и все станет по-прежнему. Из документа, однако, следует, что возврата к прежней жизни не будет. Будет объявлено, что мир входит в полосу страшных угроз (климатические изменения, международный терроризм, вирусные пандемии, загрязнение окружающей среды…), поэтому надо забыть о демократии, свободе, правах человека, к которым приучали десятилетиями, забыть о прежнем уровне жизни. Безопасность требует жертв.



В докладе Фонда Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса подчеркнуто, что впереди всех в деле борьбы с пандемией окажется Китай: "Оперативный приказ и обеспечение обязательного карантина китайским правительством для всех граждан, а также мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасло миллионы жизней, остановив распространение вируса намного раньше, чем в других странах, и сделав намного более быстрым восстановление после пандемии".



Полное совпадение с тем, что видим сегодня!

Китай уже заявил, что купировал распространение пандемии, что карантины потихоньку снимаются и к середине года экономическая жизнь страны полностью восстановится. ООН, ВОЗ и другие международные организации очень рекомендуют правительствам других стран изучать китайский опыт, намекая, что самое главное в этом опыте – жесткая дисциплина, твердая власть и высокая ответственность каждого. Подспудно делается намек на то, что "китайский муравейник", руководимый Коммунистической партией Китая, – наиболее жизнеспособная модель в условиях глобальных вызовов. Уже сегодня то представление об "идеальной модели" государства, какое мы видим в романе Джорджа Оруэлла "1984", насаждается широко, с самого верха. Олдос Хаксли назвал такое общество "новым дивным миром".

В "новом дивном мире" придется забыть не только о демократии и правах человека, но и о привычных представлениях о "рыночной экономике". Будет установлен жесточайший надзор не только над людьми, но и над предприятиями: "В развитых странах этот усиленный надзор принимал разные формы: например, биометрические идентификаторы для всех граждан и более жесткое регулирование ключевых отраслей, стабильность которых считалась жизненно важной для национальных интересов. Во многих развитых странах принудительное сотрудничество с набором новых правил и соглашений медленно, но неуклонно восстанавливало как порядок, так и, что важно, экономический рост".



Авторы доклада, о котором я рассказываю, полагают, что особых проблем у властей не будет: "Сначала понятие более управляемого мира получило широкое признание и одобрение. Граждане охотно отдали часть своего суверенитета – и свою частную жизнь – более патерналистским государствам в обмен на большую безопасность и стабильность". Не исключаю, что такая уверенность авторов вытекает из учета опыта борьбы США с "международным терроризмом". После событий 11 сентября 2001 года в Америке был принят Patriot Act, лишивший американцев многих прав и свобод, и граждане "с пониманием" отнеслись к этим мерам.

Впрочем, пройдет некоторое время, и гражданам надоест жесткий контроль Большого Брата. Люди опять захотят прав, свобод, благосостояния. Авторы доклада предупреждают, что переход к новой модели общества вызовет большие перегрузки и для низов, и для верхов. Намек на это содержится в самом названии сценария – LOCK STEP (можно перевести и как "блокировка шага"). Продвижение к новой модели, отмечается в докладе, означает "более жесткий государственный контроль сверху вниз и более авторитарное руководство, с ограниченными инновациями и растущим отпором граждан".



В заключение обращаю внимание на то, что доклад и сценарий LOCK STEP появились, когда еще не осела пыль финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. Хозяева денег поняли, что мировой капитализм новых таких кризисов пережить не сможет. И, следовательно, надо начинать форсированную перестройку мира на основе посткапиталистической модели. Так и появился этот сценарий тяжелого, рискованного, но спасительного для хозяев денег перехода к новому рабовладельческому строю. Подготовка к началу такого перехода затянулась, но в конце прошлого года появились признаки того, что новый мировой финансовый и экономический кризис может разразиться вот-вот. Тянуть было нельзя. И с первых дней 2020 года операция LOCK STEP (она же COVID-19) началась.



Валентин Катасонов

20 марта 2020 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584763020

