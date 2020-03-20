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Граждане США вооружаются в предчувствии хаоса, - Д.Седов
06:58 21.03.2020

Дмитрий СЕДОВ | 20.03.2020

Все более вероятна версия о том, что неким силам выгодно поселить в сознании населения призрак близости конца света
В условиях пандемии коронавируса, крипторасизма и неопределенности относительно будущего страны американцы все больше руководствуются принципом "не покупайте макароны и крупу. Покупайте патроны. Тогда у вас будут и макароны, и крупа".

В последние недели продажа оружия в США стремительно растет. Спрос на огнестрельное оружие подхлестывается страхом общественного хаоса, к которому может привести пандемия короновируса. Перед оружейными магазинами выстраиваются очереди. Фоторепортаж из Лос-Анджелеса­ – очередь в оружейный магазин длиной с городской квартал…

По данным ФБР, рост продаж оружия обозначился в начале года. В феврале продажи обогнали среднегодовые на 36% и составили 2 800 000 единиц по всей стране. При этом речь идет только о тех продажах, которые продавцы заявляют в ФБР в процессе проверки покупателей на возможную принадлежность к категориям лиц, которым продажа запрещена. Помимо этого, обычным делом на американском рынке оружия являются неучтенные продажи. И здесь ФБР не в состоянии дать какие-либо оценки. Остается лишь предполагать, что и они растут. ФБР проводит учет продаж уже в течение 20 лет, но такой бурный рост регистрируется впервые.

Аналогичный бум продаж – на рынке патронов. Сеть продажи амуниции Аmmo.com сообщила о более чем 300-процентном росте продаж между 23 февраля и 15 марта в сравнении с предыдущими 22 днями. "Мы знаем, что некоторые вещи влияют на продажи оружия, например политические события или экономическая нестабильность, когда люди чувствуют, что их права могут быть нарушены. Однако касательно вируса, это наш первый опыт такого взрывного роста продаж", – заявил каналу USA Today директор по маркетингу фирмы Ammo.com Алекс Хорсман.
Особенно высокий спрос на оружие, боеприпасы и снаряжение для выживания регистрируется в Калифорнии, штатах Нью-Йорк, Алабама, Огайо, Оклахома. Как пишут корреспонденты, "здесь эти товары буквально вырывают у продавцов из рук".

В дополнение к истерии с пандемией имеются и другие факторы, усиливающие нервозность в американском обществе. Например, власти штата Вирджиния собираются принять закон, ужесточающий правила продажи оружия, и многие граждане хотят обзавестись им до этого. Однако большинство запасается оружием в предчувствии общественной катастрофы из-за пандемии. "Все будет рушиться, как в зомби-фильме, и правопорядок просто потеряет смысл", – утверждает один из покупателей, повар по профессии, который приобретал 9-мм пистолет и полуавтоматическую винтовку.

Несмотря на опасность обозначившейся тенденции, власти не предпринимают мер по ограничению продаж оружия. Руководитель кампании за запрещение насилия с помощью оружия Крис Браун заявил в интервью "Нью-Йорк таймс", что одним из последствий паники из-за пандемии может стать "трагический рост смертельных случаев от огнестрельного оружия, которых можно было избежать".
Другие говорят, что они со страхом думают о том, что случится, когда у людей закончится еда и другие запасы и они будут вынуждены заботиться о своих семьях.
Особенно большой спрос на оружие регистрируется в районах проживания афроамериканцев, азиатских и латиноамериканских общин. Их обитатели опасаются оказаться жертвами расовых атак со стороны белых.
Странно реагирует на ситуацию президент Дональд Трамп. "Мои друзья-демократы спрашивают у меня совета, какую винтовку им покупать на случай… в особенности интересуются маркой AR. А я думаю, разве 2А для них хуже?" И пишет в "Твиттере": "Они вам не нужны до тех пор, пока не понадобятся".

По данным Университета Хопкинса, на 18 марта в США было зарегистрировано 3,800 инфицированных Covid-19, 69 из которых скончались. Панические настроения среди населения постепенно растут.
Резкое увеличение покупок оружия обозначилась и в Германии, хотя не такое значительное, как в США. На запрос газеты "Тагесшпигель" правительство ФРГ сообщило, что количество выданных на приобретение короткоствольного оружия разрешений за прошедший год резко подскочило и составило 50 тыс. Это рост на 8%, хотя в декабре бундестаг ужесточил правила приобретения и владения оружием; теперь перед каждой покупкой продавец обязан направлять запрос в Федеральную службу защиты конституции, а каждые пять лет должна проводиться проверка на предмет того, для чего гражданину нужно приобретенное им оружие.
Все более вероятной становится версия о том, что неким силам выгодно поселить в сознании населения Запада призрак близости конца света. При таком состоянии сознания управляемость людей многократно возрастает.
Что же касается макарон, которые якобы можно будет достать с помощью оружия, то преимущество в условиях войны "всех против всех", если она разразится, будут иметь тактически грамотные организованные группы с опытом войны – именно они будут рассеивать наспех сколоченные банды и устанавливать "новый порядок" в Америке.

Источник - fondsk.ru
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