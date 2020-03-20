Рынок труда мутирует под влиянием вируса, - Е.Хвостик

07:14 21.03.2020

Спрос на рабочие места в США перетекает из общепита и туризма в ритейл и доставку



По прогнозам инвестбанка Goldman Sachs, по итогам этой недели могут лишиться работы в общей сложности 2,25 млн американцев. Пандемия вируса, вызвавшая карантин и остановку работы многих предприятий, уже привела к массовым сокращениям в малом и среднем бизнесе в сферах общепита, туризма и развлечений. При этом крупные ритейлеры, столкнувшиеся с ажиотажным спросом покупателей, на этой неделе объявили о планах нанять дополнительно до 250 тыс. человек. Растет спрос на сотрудников и у сервисов доставки. Однако эксперты считают, что ритейл и доставка вряд ли смогут компенсировать потерю рабочих мест в других отраслях.



В четверг вечером американский инвестбанк Goldman Sachs заявил, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19, карантина и прекращения работы многих предприятий в США количество американцев, потерявших работу только на этой неделе, может составить 2,25 млн, что в восемь раз больше по сравнению с предыдущей. Власти США зафиксировали резкий скачок заявлений на получение пособия по безработице: в минувший четверг 281 тыс. заявок, поданных по итогам предыдущей недели. Это на 33% больше, чем получено неделей ранее. Такая динамика роста стала рекордной с 1992 года.



Эксперты рынка труда уже отмечают снижение спроса на сотрудников в ряде отраслей. По данным американского рекрутингового интернет-агентства ZipRecruiter, с начала года количество объявлений о найме сотрудников в рестораны, кафе и гостиницы сократилось на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество объявлений от кейтеринговых компаний упало на 40%, а от компаний авиационной промышленности - на 43%.



Агентство отмечает, что в ходе последнего цикла экономического роста США около одной пятой от всех новых рабочих мест появилось в сфере туризма, отдыха и развлечений. "Именно эти индустрии, которые привлекали большое число новых сотрудников, теперь оказались на обочине",- отмечает экономист ZipRecruiter Джулия Поллак.



Во сколько мировой экономике обойдется коронавирус

Но та же эпидемия коронавируса и массовые карантины привели к росту спроса на рабочие руки в других отраслях. В понедельник интернет-магазин Amazon объявил о наборе дополнительных 100 тыс. сотрудников на полную и частичную занятость в США. Компания уточнила, что новые люди требуются на складах, сортировочно-распределительных центрах и в доставке. Amazon отмечает, что приоритет ее работы сейчас - это "оперативная доставка товаров до двери каждого клиента, что особенно важно, когда существуют ограничения на контакты людей друг с другом".



Интернет-ритейлер отметил резкий рост спроса на свои услуги, что привело к "беспрецедентной для этого времени года необходимости в сотрудниках".

В четверг крупнейший частный работодатель США, розничная сеть Walmart, объявил о дополнительном найме 150 тыс. новых сотрудников или, как называют их в компании, "партнеров". "Мы не только не сокращаем людей, но и можем нанять дополнительно 150 тыс. партнеров,- объявил в ходе телефонной конференции исполнительный вице-президент Walmart по корпоративной политике Дэн Бартлет.- Мы отмечаем рост спроса на услуги наших дистрибуторских и транспортных центров, магазинов, поэтому можем дать работу тем, кто сейчас находится в сложном положении. Мы хотим, чтобы наш вклад помог смягчить удар, который COVID-19 наносит по нашей экономике".



Помимо ритейла эксперты фиксируют рост спроса на рабочие руки в таких отраслях и специальностях, как доставка товаров, транспортные услуги, водители, упаковка товаров.

По данным ZipRecruiter, за одну неделю 9–16 марта в США количество вакансий для водителей выросло на 9%, в сфере упаковки товаров для доставки - на 15%, в сфере транспорта и хранения товаров - на 36%, а в сфере доставки еды и продуктов - на 78%.

Но несмотря на изменение структуры спроса на рынке труда, эксперты считают, что компании, работающие в области розничной торговли, доставки и упаковки товаров, хотя и несколько смягчат удар, не смогут спасти американский рынок труда от потери миллионов рабочих мест. Во вторник вашингтонский Институт экономической политики выпустил исследование, в котором говорится, что уже к лету около 3 млн американцев могут потерять работу. В этой связи эксперты института отмечают особенную важность действий государства, которое должно позаботиться о гражданах. Причем забота должна заключаться не только в прямом выделении средств людям, но и в выработке стимулирующих мер для бизнеса фискального характера - чтобы компании могли оставаться на плаву и при этом идти на перевод сотрудников с полной занятости хотя бы на частичную, а не увольнять их.

Евгений Хвостик

от 20.03.2020,