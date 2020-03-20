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Жидок стул. Завирусовал депутат УкрРады Шахов
07:31 21.03.2020

Состояние заболевшего COVID-19 депутата рады ухудшилось

Украинскому депутату Сергею Шахову, заразившемуся коронавирусом, стало хуже. Об этом он рассказал 20 марта в видеообращении в Fаcebook.

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По словам нардепа, у него появились головокружение, жидкий стул и усилился кашель.
"Температура утром была более-менее нормальная 37,3, сейчас приподнялась. Пью много жидкости", - рассказал Шахов, добавив, что не так и страшен коронавирус.
Депутат призвал подписчиков активнее распространять информацию о коронавирусе, которую он им озвучивает.

Украинский парламентарий болеет уже неделю. Также стало известно, что его жена также заразилась COVID-19.
Шахов добавил, что не доверяет украинской медицине, и поэтому не сделал прививку от гриппа.
Накануне член фракции "Слуга народа" Никита Потураев рассказал, что будет делать рада в случае смерти депутатов от коронавируса. По его словам, умершего заменит следующий за ним по партийному списку кандидат.
Пока на Украине выявлен только 41 случай заражения коронавирусом, три человека скончались.
20 марта врачи назвали действенные методы снижения риска заражения новым COVID-19.

Источник - известия
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