Пик эпидемии еще не пройден. Таджики Италии рассказали, как живут в условиях коронавируса

07:38 21.03.2020

Ситуация с коронавирусом в Италии пока не имеет тенденции к улучшению. Власти предупреждают, что пик эпидемии в стране еще не пройден. Радио Озоди решило выяснить, как живут таджики Италии в тяжелых условиях коронавируса.



По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия вышла на первые позиции по распространению коронавируса практически по всем показателям, кроме общего количества заболевших – 31,5 тысяч против 81,1 тысяч в Китае. Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли. За последние сутки в стране умерли 427 человек.

По числу смертей Италия обогнала Китай. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек. Об этом также свидетельствуют данные SCMP. При этом китайские власти отчитались о 70 тысячах случаев выздоровления после заражения коронавирусом, а в Италии таких пока 4440.



Вице-президент китайского Красного Креста Сунь Шуопень после посещения провинции Ломбардия раскритиковал власти этого итальянского региона за "излишнюю мягкость" введенного там карантина. Он заявил, что вся хозяйственная деятельность должна быть остановлена, а люди должны оставаться дома". Китайский специалист обратил внимание на огромное число пользующихся общественным транспортом и отметил, что очень мало людей в масках.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в интервью в четверг в Corriere della Sera, что в стране действуют ограничительные меры. "Очевидно, что когда мы достигнем пика, и инфекция начнет снижаться, по крайней мере, в процентах, надеюсь, даже через несколько дней или недель, мы не сможем сразу взять вернуться к нашей обычной жизни", - сказал он.

Напомним, что с 10 марта по 3 апреля в Италии ввели ограничение на перемещение по стране. Отменены все массовые мероприятия. Под запрет попал даже национальный чемпионат по футболу. Закрыты школы и университеты, музеи и галереи.



В Италии немало живут немало уроженцев Таджикистана. Одна из них Малика Назриева живет в городе Пезаро, расположенном на берегу Адриатического моря в регионе Марке. Этот город – место для неторопливого аристократического отдыха. Сейчас город почти пуст, рассказывает Малика.

В отличие от других, Малика положительно отзывается о предпринятых итальянскими власти мерах по борьбе с коронавирусом. "Сразу же власти объявили карантин, закрыли все предприятия и учреждения, за исключением, супермаркетов и аптек", говорит она. По ее словам, власти Италии, в отличие от руководства Китая, не стали скрывать информацию об эпидемии нового коронавируса. "Сейчас запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по "крайней необходимости", нарушителям грозит крупный штраф. В супермаркетах полно продуктов. Единственная проблема – отсутствие медицинских масок в аптеках".



Наша собеседница рассказала, что мама, узнав о ситуации с коронавирусом, просила вернуться в Таджикистан, но она решила остаться в Пезаро. "Врачи предупреждает, что у многих пациентов симптомы не проявляются. И если человек, зараженный коронавирусом, контактирует со здоровыми людьми может заразить их. Именно поэтому я отказалась поехать в Таджикистан и думаю, что поступила правильно".

Фаридун Хакимов, другой уроженец Таджикистана, работает в одной международной организации в Риме. Сейчас Фаридун, как и другие жители итальянской столицы, находится на карантине. "Ситуация в Риме и центральных областях Италии удовлетворительная, самая сложная обстановка в Ломбардии и соседних с ней провинциях", говорит он.

По словам Фаридуна, он знаком с несколькими семьями таджиков, живущих в Риме. "Слава Аллаха, я совершенно здоров, никто из моих знакомых земляков также не был заражен коронавирусом. Мы все находимся на карантине, который продлится до 3 апреля".



Фаридун поражен поведением итальянцев, особенно, жителей Рима, которые, по его словам, не поддались панике. По вечерам над улицами столицы звучит музыка, которую исполняют жители обычных квартир.

Малика Назриева говорит, что иногда становится немного грустно из-за отсутствия общения с друзьями, и тогда ей на помощь приходит интернет.



Хиромон Бакозода

20.03.2020