Уханю пора присвоить звание города-героя: он изменил судьбу человечества, - "МК"

07:43 21.03.2020

Уже сравнивают со Сталинградом



Ухань - это город-герой. Нет, Ухань - это город - дважды герой. Первый раз он совершил жертвенный подвиг весной 1938 года, сдерживая японский блицкриг. Японцы за несколько месяцев начатого в июле 1937 года наступления уже захватили Пекин, Шанхай, Нанкин и им нужно было взять ключевой город на перекрестке транспортных путей, чтобы вскоре заставить Китай капитулировать. К Уханю стянули 35 дивизий в 350 тысяч штыков, 500 самолетов, а по Янцзы подошли 120 кораблей, включая авианосец.



Город собирались победить за месяц, но он сопротивлялся 4 месяца, 2 недели и еще 2 дня. У агрессоров было превосходство в оружии и выучке. У китайцев - в живой силе и боевом духе. Еще им здорово помогли советские летчики-добровольцы. Они сорвали показательную бомбежку Уханя 29 апреля, в день рождения императора. Действовавшие до этого безнаказанно бомбардировщики были внезапно атакованы доставленными в секрете "И-15" и "И-16". Потери в воздухе были рекордными за всю войну (1937–1945 годы). Дома объявили траур. Самая долгая осада, огромные потери (150 тысяч) измотали Императорскую армию. После взятия Уханя японцы больше не проводили столь же крупных наступлений. За счет героизма армии и местных жителей китайская нация укрепила волю к сопротивлению, одержала стратегическую победу. Токио пришлось распрощаться с мечтами о блицкриге в Китае, чтобы сконцентрировать силы для удара на Север, по Советскому Союзу.



Военные историки сравнивают оборону китайского Уханя с нашим городом-героем Сталинградом. Пожалуй, продолжающаяся на наших глазах трагическая и одновременно героическая эпопея Уханя заслуживает сравнения с другим нашим городом-героем - Ленинградом. Оказавшись в полной блокаде, скованные в передвижениях и простейших жизненных функциях, испытавшие скорбь от утрат близких и страх за собственную жизнь, 11 миллионов человек из вчера еще процветавшего мегаполиса проявляют высочайшую дисциплину и готовность идти на жертвы, не утратили стойкость и оптимизм.

Сталинград и Ленинград, другие наши города-герои, весь советский народ своими подвигами и жертвами спасли свою Отчизну. Наша Великая Отечественная война стала ядром Второй мировой войны, предопределила судьбу человечества и мировой порядок на многие десятилетия вперед.



Похоже, "вторая оборона Уханя" станет ядром победы Китая над коронавирусом COVID-19. Отработанная на берегах Янцзы тактика изоляции очагов инфекции стала самым эффективным средством борьбы как в других частях Китая, так и в большинстве стран мира. Окончательная победа в самом Китае еще не достигнута, но в разные государства уже летят борты с масками, лекарствами, необходимой техникой. Китайские бригады врачей делятся опытом в заграничных эпицентрах эпидемии, дополнительные взносы идут во Всемирную организацию здравоохранения на помощь бедным государствам. Китайские руководители обещают всю возможную помощь в противостоянии коронавирусу и призывают к всемирной солидарности. При этом они напоминают о выдвинутой еще в 2017 году идее "создания сообщества единой судьбы человечества".



Коронавирус доходчиво доказал наличие единой судьбы человечества, так сказать, в плохом смысле. Природные или рукотворные "казни египетские" легко преодолевают любые рубежи, не боятся пограничников и таможенников, авианосцев и систем ПВО. Китайцы с их высочайшей степенью дисциплины взяли в блокаду свой собственный Ухань, попытались построить новую Великую стену вокруг своей Поднебесной ради спасения остального человечества. Не получилось, зараза утекла вовне.



Китайцы могли бы сказать: мы сделали все, что могли, а теперь каждый за себя. Вы ведь отгораживаетесь от нас торговыми барьерами, выживаете наших студентов и туристов, обвиняете нас в нарушении гражданских прав жителей блокадных городов. Ведь уже очевидно, что китайцы, используя накопленные огромные финансовые ресурсы, переживут несколько месяцев, в течение которых будет возрождаться нормальная жизнь. В СМИ КНР графики заболевших, выздоровевших и умерших уступают сейчас место графикам заработавших в полную силу заводов, промышленных районов, ключевых провинций. В стонущих от боли, бессилия и злобы западных странах им противостоят выкладки и прогнозы то о кризисе городов и отраслей, то о полном крахе экономики Китая. Неангажированные специалисты по Китаю с опытом работы в годы "большого скачка", "культурной революции", западных санкций после событий на Тяньаньмэнь знают о способности Поднебесной становиться Фениксом, переживать самые трудные трудности.



Синергия плановой социалистической экономики и рыночного хозяйства ускорит восстановление производственных и транспортных цепочек. Организационные ресурсы 90 миллионов коммунистов, нескольких миллионов военных и сотрудников органов безопасности в придачу к вездесущим техническим средствам наблюдения и контроля гарантируют столь необходимый порядок, предотвратят панику. Очень важно единство руководства страны, демонстрирующего спокойствие и уверенность в успехе, подтвердившего на днях свое обещание, несмотря на нынешнее бедствие, до конца этого года покончить с бедностью в масштабах всей Поднебесной.



Китайцы могли бы всерьез надуться на окружающий мир, в первые недели кризиса начавший винить их самих в беде, старавшийся изолировать Поднебесную, прервать с ней все виды сообщения. На поверхность "политкорректного" Запада вырвались чувства далеко не "белой зависти" к слишком уж успешной стране, ожили даже расовые предрассудки типа "желтой опасности". На страницы газет и телеэкраны прорвались "непризнанные гении" от медицины и китаистики, заморочившие публику страшилками о летучих мышах-кровопийцах и скорой схватке за власть в Пекине.

Но китайцы не обижаются. Китайцы сосредотачиваются. Нынешний кризис доходчиво показал всему миру, что без Китая жить уже просто нельзя. Без китайской продукции встанут заводы, опустеют супермаркеты и домашние холодильники. Китай не зря уже не первый год кличут "мастерской мира". Но Китай все чаще кличут еще и "рынком мира". Без него пересохнут нефтяные скважины, остановятся комбайны, лишатся работы кутюрье и сомелье. Без китайских туристов захиреют достопримечательности, шопы, пабы и пиццерии, а отъезд студентов обречет не один университет на жизнь впроголодь.



Почему Китай даже в эту трудную пору не замыкается в себе, а думает о судьбе всего человечества? Он то оказывает рассчитанную на многие годы помощь в форме строительства дорог, портов, заводов по программе "Пояс и путь", то посылает средства борьбы с коронавирусом. Что это - проявление "пролетарского интернационализма" страны победившего "социализма с китайской спецификой"? Думаю, что китайские руководители стали сейчас главными защитниками того самого глобализма, который всеми силами стараются разрушить американские элиты во главе с президентом Трампом. Созданный Америкой после окончания Второй мировой войны мировой порядок больше их не устраивает. США уступают Китаю, играя по написанным ими же правилам. Пекину же этот порядок, эти правила вполне подходят. После вступления КНР в 2001 году во Всемирную торговую организацию (ВТО) ежегодный объем внешней торговли вырос с $200 млрд до $4 трлн в 2016 году. Хватает и других примеров выгодности глобализации.



Конечно, среди лидеров нового глобального порядка под названием "сообщество единой судьбы человечества" должны произойти определенные перестановки с учетом удельного веса тех или иных стран. Удельный вес Китая нам наглядно показывают события последних недель. Коронавирус непременно отразится на нашей с вами жизни, на судьбах России и Китая, на единой судьбе человечества.



Юрий Тавровский, Руководитель Центра "Русская мечта и китайская мечта" Изборского клуба



№28222 от 21 марта 2020