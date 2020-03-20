Таджикско-китайскому металлургическому заводу нужны сотни рабочих с зарплатой до 3 тыс. сомони

07:50 21.03.2020

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Они должны иметь хорошее здоровье и быть коммуникативными.



Таджикско-китайскому металлургическому заводу требуются 112 работников с хорошим здоровьем и хорошими организационными, коммуникативными навыками, говорится в объявлении на сайте министерства промышленности и новых технологи Таджикистана.

Нужны труженики для работы в лабораториях завода, для обработки сырья, водители, слесари, гидротехники, компресорщики, работники кислородной системы и др.

Месячная зарплата работников указывается в размере от 800 сомони до 3000 сомони.



Таджикско-китайский металлургический завод построен в Матчинском районе Согдийской области китайской компанией "Тибет – Эверест" (учредитель "Таджикско-китайской горнопромышленной компании") за $30 млн.

Предприятие перерабатывает добываемые горнопромышленной компанией редкие и цветные металлы.

ООО "Таджикско-китайская горнопромышленная компания" была создана на базе Алтынтопканского рудоуправления в 2007 году.

Компания в 2011 году получила лицензию на разработку месторождения "Северный Зарнисор", которое находится в Матчинском районе. Данный рудник содержит свинец и цинк.