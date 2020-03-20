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В Узбе с 23/03 запрещено проведение свадеб и семейных мероприятий с более чем 15 участников
07:52 21.03.2020

Запрещено проведение свадеб и семейных мероприятий
С 23 марта запрещается проведение свадеб и других семейных мероприятий и обрядов с участием большого числа людей (число участников не должно превышать 10−15). С 21 марта закрываются развлекательные объекты и пункты общепита.

С 23 марта в Узбекистане запрещается проведение свадеб и других семейных торжеств, поминальных и погребальных обрядов с участием большого числа людей. Такое решение принято на заседании специальной республиканской комиссии в пятницу в целях защиты здоровья граждан страны и предотвращения широкого распространения коронавируса COVID-19.
Указанные мероприятия разрешено проводить исключительно при крайней необходимости и компактно, с самыми близкими людьми, число которых не должно превышать 10−15 человек.
С 21 марта во всех регионах Узбекистана до стабилизации эпидемиологической ситуации закрываются развлекательные объекты, в том числе ночные клубы, дискотеки, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые и пункты общепита (кроме служб доставки блюд), караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные залы.
По имеющейся у "Газеты.uz" информации, имеются случаи, когда находящиеся на домашнем карантине люди посещают общественные места и семейные мероприятия, пользуются общественным транспортом, нарушая взятые на себя обязательства. За это грозит уголовная ответственность.
Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос скорейшего возвращения на родину граждан Узбекистана, находящихся в настоящее время за рубежом, и их размещения на 14-дневный карантин.

Источник - gazeta.uz
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