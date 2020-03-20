Катарцы будут строить школы в Киргизии. Кыргызы сами могут себе что-нибудь построить?

08:36 21.03.2020

21 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Республика Катар построит в Кыргызстане школы, детсады и IT-лицеи



Республика Катар построит в Кыргызстане до начала нового учебного года девять школ, два детских сада и два IT-лицея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, накануне состоялась встреча главы ведомства Каныбека Исакова с послом Катара Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайтини.

"Посол заявил, что строительство объектов будет завершено до августа 2020 года, после чего их передадут Министерству образования. Еще четыре школы планируется построить до конца года", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайтини сказал о возможности предоставления бюджетных мест в вузах Катара по IT и медицине.