Аркадаг дал указания сыну Сердару, как достигнуть прогресса в его министерстве

09:46 21.03.2020

19 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по модернизации индустриального и строительного комплексов.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, первыми перед главой государств отчитались министр строительства и архитектуры Рахим Гандымов и вице-премьер по строительно-промышленному комплексу Шамухаммет Дурдылыев. Бердымухамедов в очередной раз остался недоволен темпами строительных работ и поручил организовать на должном уровне работу Минстроя, а также обеспечить высокое качество новостроек, предусмотренных к открытию в честь 25-й годовщины Нейтралитета.

Сейчас в Туркменистане строится 737 различных объектов.



Затем президент по телефону связался с министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммедом Аманнепесовым, который доложил о строительстве медучерждений.

С учетом сложившейся ныне в мире ситуации, Бердымухамедов поручил предусмотреть в медицинских учреждениях все условия для борьбы с инфекционными заболеваниями, включая оснащение передовыми технологиями.



О работе Министерства промышленности и строительного производства отчитался сын президента и глава ведомства Сердар Бердымухамедов.



Младший Бердымухамедов рассказал о работе по изучению вопросов выпуска необходимых для сельского хозяйства средств путем переработки дымовых выбросов и производственных отходов нового цементного завода, который планируется построить.

Президент отметил, что от результативной деятельности министерства зависит снабжение ведущегося в стране строительства необходимыми стройматериалами и приказал увеличить объемы выпуска разнообразной продукции данного профиля.



"Для достижения прогресса в деятельности министерства", Гурбангулы Бердымухамедов поручил в краткие сроки провести модернизацию и техническое переоснащение действующих промышленных предприятий и предусмотреть строительство новых производств, а также подготовить программу строительства новых предприятий в 2020 году, которая будет утверждена с учетом имеющихся потребностей.



Напомним, что на заседании Кабмина 13 марта Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство организацией экспертизы архитектурных проектов и системой оценки этапов их строительства. Президент заявил, что "в условиях небывалого по масштабам жилищного и промышленного строительства" вопросы качества сооружаемых объектов приобретают особое значение".