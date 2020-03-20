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Аркадаг дал указания сыну Сердару, как достигнуть прогресса в его министерстве
09:46 21.03.2020

19 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по модернизации индустриального и строительного комплексов.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, первыми перед главой государств отчитались министр строительства и архитектуры Рахим Гандымов и вице-премьер по строительно-промышленному комплексу Шамухаммет Дурдылыев. Бердымухамедов в очередной раз остался недоволен темпами строительных работ и поручил организовать на должном уровне работу Минстроя, а также обеспечить высокое качество новостроек, предусмотренных к открытию в честь 25-й годовщины Нейтралитета.
Сейчас в Туркменистане строится 737 различных объектов.

Затем президент по телефону связался с министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммедом Аманнепесовым, который доложил о строительстве медучерждений.
С учетом сложившейся ныне в мире ситуации, Бердымухамедов поручил предусмотреть в медицинских учреждениях все условия для борьбы с инфекционными заболеваниями, включая оснащение передовыми технологиями.

О работе Министерства промышленности и строительного производства отчитался сын президента и глава ведомства Сердар Бердымухамедов.

Младший Бердымухамедов рассказал о работе по изучению вопросов выпуска необходимых для сельского хозяйства средств путем переработки дымовых выбросов и производственных отходов нового цементного завода, который планируется построить.
Президент отметил, что от результативной деятельности министерства зависит снабжение ведущегося в стране строительства необходимыми стройматериалами и приказал увеличить объемы выпуска разнообразной продукции данного профиля.

"Для достижения прогресса в деятельности министерства", Гурбангулы Бердымухамедов поручил в краткие сроки провести модернизацию и техническое переоснащение действующих промышленных предприятий и предусмотреть строительство новых производств, а также подготовить программу строительства новых предприятий в 2020 году, которая будет утверждена с учетом имеющихся потребностей.

Напомним, что на заседании Кабмина 13 марта Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство организацией экспертизы архитектурных проектов и системой оценки этапов их строительства. Президент заявил, что "в условиях небывалого по масштабам жилищного и промышленного строительства" вопросы качества сооружаемых объектов приобретают особое значение".

Источник - hronikatm.com
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