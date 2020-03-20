В Туркменистане вирус закрыл движение между регионами

09:49 21.03.2020

С 19 марта жители Туркменистана, не имеющие ашхабадской прописки, не могут попасть в столицу, сообщает издание Turkmen news.

Жителей Дашогузского велаята (области), не имеющих столичной прописки не допустили на авиарейс Дашогуз-Ашхабад, а также на поезд в том же направлении.

Кроме того, была перекрыта автотрасса Ашхабад-Мары-Туркменабат.



Судя по некоторым данным, передвигаться нельзя не только между велаятами, но и внутри областей. Например, жители Фараба не могут попасть в Туркменабад. Корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщают, что проезд в Ашхабад закрыт для тех, кто прописан в селах и городах Ахала. Здесь, однако, стоит уточнить, что хотя столица и находится территориально в Ахалском велаяте, но является отдельной административно-территориальной единицей.



По какой причине были введены такие ограничения неясно, согласно официальной позиции правительства, случаев заражения коронавирусом в Туркменистане не зафиксировано.

Отметим, что накануне посольства США и РФ прекратили прием граждан по визовым вопросам, а сайт посольства Турции сообщил, что "Турецкие авиалинии" полностью приостановили перелеты в Туркменистан.