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В кыргызском Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок
10:00 21.03.2020

21 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок

В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок. Решение принято на заседании городского штаба по коронавирусу.

Отмечается, что прекращается движение общественного транспорта и между районами области. Кроме того, закрываются рынок "Макиш" и торговые павильоны. Там должна быть проведена дезинфекция.

Кафе вместимостью более 20 человек должны быть закрыты. Для других ограничили рабочее время до 19.00.
Отметим, что ранее штаб принял решение о закрытии в области строительных, вещевых и других рынков, кроме продовольственных, на карантин. А на въезде в область установят контрольные посты. На сегодня в Кыргызстане выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, все на юге страны.

Источник - 24.kg
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