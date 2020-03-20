В кыргызском Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок

10:00 21.03.2020

21 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок



В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок. Решение принято на заседании городского штаба по коронавирусу.



Отмечается, что прекращается движение общественного транспорта и между районами области. Кроме того, закрываются рынок "Макиш" и торговые павильоны. Там должна быть проведена дезинфекция.



Кафе вместимостью более 20 человек должны быть закрыты. Для других ограничили рабочее время до 19.00.

Отметим, что ранее штаб принял решение о закрытии в области строительных, вещевых и других рынков, кроме продовольственных, на карантин. А на въезде в область установят контрольные посты. На сегодня в Кыргызстане выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, все на юге страны.