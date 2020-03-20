Узбекистан. Выявлено всего 37 случаев COVID-19 (+ 5 за сутки)

10:09 21.03.2020

Выявлено 37 случаев COVID-19 - Минздрав

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане составило 37.



Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане составило 37, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее эта цифра составляла 33.