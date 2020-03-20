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|Узбекистан. Выявлено всего 37 случаев COVID-19 (+ 5 за сутки)
10:09 21.03.2020
Выявлено 37 случаев COVID-19 - Минздрав
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане составило 37.
Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане составило 37, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Днем ранее эта цифра составляла 33.