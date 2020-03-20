|Узбекистанцев, нарушающих карантин, могут оштрафовать на 22 миллиона сумов или отправить в тюрьму на восемь лет
10:14 21.03.2020
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистанцев, нарушающих карантин, могут оштрафовать на 22 миллиона сумов или отправить в тюрьму на восемь лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.
Отметим, что по данным информированных источников, в Узбекистане имели место случаи, когда находившиеся на домашнем карантине люди посещали общественные места и семейные мероприятия, пользовались общественным транспортом, нарушая взятые на себя обязательства. Глава государства на недавнем селекторе возложил на Министерство внутренних дел и Национальную гвардию задачу обеспечить контроль за соблюдением гражданами карантина.
Из-за таких несознательных граждан на днях в первой горбольнице Ташкента был объявлен карантин. Его причиной стал один из пациентов, который скрыл информацию о посещении Турции.
В Узбекистане нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается:
– штрафом от 11 млн 150 тысяч сумов до 22 млн 300 тысяч сумов
– лишением определенного права до пяти лет
– исправительными работами до двух лет
– ограничением свободы от одного года до трех лет
– лишением свободы до трех лет.
То же деяние, повлекшее смерть человека, наказывается:
– исправительными работами от двух до трех лет
– ограничением свободы от трех до пяти лет
– лишением свободы от трех до пяти лет.
То же деяние, повлекшее человеческие жертвы, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.
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Темир Исаев