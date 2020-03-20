Узбекистанцев, нарушающих карантин, могут оштрафовать на 22 миллиона сумов или отправить в тюрьму на восемь лет

10:14 21.03.2020

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистанцев, нарушающих карантин, могут оштрафовать на 22 миллиона сумов или отправить в тюрьму на восемь лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

Отметим, что по данным информированных источников, в Узбекистане имели место случаи, когда находившиеся на домашнем карантине люди посещали общественные места и семейные мероприятия, пользовались общественным транспортом, нарушая взятые на себя обязательства. Глава государства на недавнем селекторе возложил на Министерство внутренних дел и Национальную гвардию задачу обеспечить контроль за соблюдением гражданами карантина.



Из-за таких несознательных граждан на днях в первой горбольнице Ташкента был объявлен карантин. Его причиной стал один из пациентов, который скрыл информацию о посещении Турции.

В Узбекистане нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается:

– штрафом от 11 млн 150 тысяч сумов до 22 млн 300 тысяч сумов

– лишением определенного права до пяти лет

– исправительными работами до двух лет

– ограничением свободы от одного года до трех лет

– лишением свободы до трех лет.

То же деяние, повлекшее смерть человека, наказывается:

– исправительными работами от двух до трех лет

– ограничением свободы от трех до пяти лет

– лишением свободы от трех до пяти лет.

То же деяние, повлекшее человеческие жертвы, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Не пропусти ничего важного: больше новостей в Telegram-канале Podrobno.uz.



Темир Исаев