Ш.Мирзиеев наградил главу МИД России Лаврова орденом "Дустлик" ("Дружба")

10:20 21.03.2020

Президент Узбекистана наградил Лаврова орденом



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом "Дустлик" ("Дружба") за заслуги в развитии двустороннего стратегического партнерства, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского МИД.

По данным пресс-службы, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил Лаврову поздравительное послание по случаю его 70-летнего юбилея, который он отмечает в субботу.



"В послании глава МИД Узбекистана сообщает, что 20 марта 2020 года президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеев подписал указ "О награждении Сергея Викторовича Лаврова Орденом "Дустлик" за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнерства, весомый вклад в расширение многоплановых двусторонних отношений во всех сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.



В поздравлении также отмечается, что в Узбекистане Лаврова знают как "видного государственного и политического деятеля, опытного руководителя, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России", который пользуется заслуженным уважением во всем мире, говорится в сообщении пресс-службы.