Кто дрогнет первым. Путин или нефтяные шейхи? - Bloomberg

12:47 21.03.2020 Авторы прослеживают биографию Путина, пытаясь дать ответ на вопрос: кто первым "моргнет от страха" в нефтяной дуэли между Россией и Саудовской Аравией. И авторы приходят к выводу: Путин никогда не шел на уступки под давлением. Он может пойти на компромисс или помириться с бывшим врагом. Но тот должен вести себя прилично и не использовать язык угроз. А со стороны Саудовской Аравии и стоящих за ней США звучит как раз язык угроз. Значит, и получат они "от мертвого осла уши", если использовать одно из путинских выражений.



Bloomberg (США): Путин не прогнется перед тем, что выглядит как саудовский шантаж на нефтяных ценах



Российский президент соблюдает образ сильного лидера, который никогда не сморгнет первым



Российский президент Владимир Путин откажется поддаться давлению, которое Кремль рассматривает как обычный нефтяной шантаж со стороны Саудовской Аравии. И эту позицию российского лидера можно рассматривать как сигнал о том, что ценовая война, сотрясающая глобальные энергетические рынки, продолжится.



Беспрецедентное столкновение между двумя экспортерами-гигантами - и бывшими союзниками по картелю ОПЕК+ - угрожает вытолкнуть цену за баррель в зону менее 20 долларов. Тем не менее Москва не сморгнет первой, она не запросит перемирия. Так говорят люди, знакомые с позицией правительства.



Правительство Путина потратило годы на то, чтобы нарастить резервы на случай кризиса именно такого типа. Хотя Россия не ожидала, что именно саудовцы нажмут на спусковой крючок ценовой войны, говорят наши источники, Кремль пока что уверен, что он сможет продержаться дольше, чем Эр-Рияд.



"Известно, что Путин не поддается давлению,- говорит Александр Дынкин, президент института ИМЭМО в Москве, являющегося по сути существующим на государственные средства аналитическим центром, дающим правительству советы по внешней политике и экономике. - Путин уже доказал, что готов к трудной конкуренции для того, чтобы подтвердить свой политический имидж сильного лидера".



Архитектор



Весь нефтяной рынок наблюдает и ловит тот момент, когда Россия или Саудовская Аравия не выдержат последствий болезненного для них снижения цен и запросят перемирия. Нефть марки "Брент" упала от уровня свыше 50 долларов за баррель в начале марта до такой "низины", как 24,52 доллара, зафиксированной на этой неделе в Саудовской Аравии. Это королевство региона Персидского Залива, разозленное наложенным Кремлем вето на более глубокое сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, предприняло исторический по масштабам скачок производства черного золота. По времени это совпало с моментом, когда пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть.



Потери для России уже очевидны. Они ослабляют валюту страны и толкают нацию к рецессии. Государственный бюджет, рассчитываемый исходя из того, что нефть будет стоить более 40 долларов за баррель, может в этом году набрать дефицит. А это в свою очередь заставит правительство распечатать свои суверенные фонды. И все это - всего через два месяца после того, как Путин обещал повысить социальные выплаты.



Президент Трамп в четверг назвал эту ценовую войну "разрушительной для России" и указал, что "в подходящий момент я вмешаюсь". "Уолл стрит джорнел" сообщил, что Белый Дом рассматривает вариант введения новых санкций против России. Цель санкций - заставить Россию предпринять шаги к повышению цен. Пока что Кремль отказывался менять хоть что-либо в своей политике под давлением санкций.



Представитель Кремля по связям с общественностью Дмитрий Песков приписал идею угрозы санкциями тому, что он назвал русофобией. Он отметил, что его страна не находится в состоянии ценовой войны с какой-либо другой нефтяной страной. И добавил, что Россия всегда готова к переговорам, "особенно в такие драматические времена".



Ранее на этой же неделе Песков сказал, что Россия хотела бы видеть более высокие цены на нефть. Цены на сырую нефть подскочили после комментариев от Трампа.



Россия и Саудовская Аравия были главными "архитекторами" первоначального соглашения о сотрудничестве между ОПЕК и некоторыми другими нефтедобывающими странами, заключенного в 2016 году. Цель того соглашения была - остановить тогдашний спад в ценах. В тот период они дошли до отметки в 27 долларов за баррель, так что для того времени соглашение между Россией и саудовцами было большим успехом.



Принц



В тот период [в 2016 году] сырая нефть восстановила свои позиции на ценовом рынке, и отношения между двумя странами, а заодно и между иъ элитами стали очень теплыми. Но со временем этот альянс стал все более неравным, поскольку саудовцы были вынуждены налагать на себя все новые ограничения в плане производства, а Россия все чаще не выполняла свои обязательства.



Путин становился все более вовлеченным в явно закулисную схему управления процессом. Так, например, он сделал саммит ОПЕК+ в 2019 году лишним и бессмысленным, объявив еще до его открытия о новых сокращениях в добыче после личного разговора с саудовским кронпринцем Мохаммедом бен Салманом в японской Осаке.



Российские решения все прибавляли в весе внутри организации ОПЕК+, и в конце концов это привело к разрыву в начале нынешнего месяца. Саудовский министр энергетики Абдулазиз бен Салман, старший брат кронпринца, потребовал от Москвы дополнительного сокращения добычи. Это, мол, необходимо для сглаживания негативных последствий от коронавируса. Но коллега старшего из бен Салманов, российский министр энергетики Александр Новак взял, да и сказал - нет.



Саудовская Аравия ответила тотальной ценовой войной в области нефти - шагом, который просто потряс глобальную нефтяную индустрию. Если сравнивать происходившее с артиллерийской дуэлью, предпринятое Эр-Риядом беспрецедентное снижение цен за 20 лет было эквивалентно "залпу тысячи орудий". Поддержан этот залп был целой армадой танкеров для доставки нефти, а также десятками миллиардов долларов для инвестиций в новые месторождения.



Но увы: если все эти шокирующие меры были призваны "прогнуть" Путина, заставив выполнит волю арабского королевства, они пока что не имели никакого эффекта.



Сильный лидер



Российский президент давно уже сделал отказ поддаваться давлению одной из характернейших черт своего правления. Начиная с бесчеловечного наказания, которому он подверг исламистских террористов в Чечне, до недавнего "армрестлинга" с Турциейпо поводу гражданской войны в Сирии, Путин всюду и всегда оставался верен себе. Он всегда брал верх над врагами, не поддаваясь ни военному, ни экономическом давлению.



В 2014-м году, когда волны западных санкций попытались нанести ущерб не только российской экономике в целом, но и его ближайшим соратникам, Путин остался непреклонен. Санкции стали ответом на аннексию Россией украинского Крыма, и многие соратники рекомендовали Путину смягчить линию, но он отказался даже рассматривать такую возможность. И вот, в начале нынешнего года, компания "Роснефть", управляемая Игорем Сечиным, личным другом Путина, просто бровью не повела в ответ на санкции США по поводу ее работы на венесуэльских месторождениях сырой нефти.



Путинская команда ожидала, что коллапс переговоров в рамках ОПЕК+ поведет к снижению цен, сказали двое из опрошенных нами инсайдеров. И один из них отметил: российское руководство было готово к тому, что сырая нефть подешевеет до уровня в 20 долларов, а потому принимает экономические последствия с хладнокровием.



И все же, поскольку национальная экономика теряет финансовую кровь, "у России остается достаточно прагматизма и здравого смысла, чтобы не отказываться от переговоров", отмечает Дынкин из ИМЭМО, имея в виду переговоры с партнерами по ОПЕК.



Так что Кремль остается открытым для сотрудничества с ОПЕК, но на своих условиях. Российское предложение - отвергнутое саудовцами, - состоит в том, чтобы позволить членам ОПЕК+ оставить нынешние ограничения на добычу до конца июня (хотя саудовцы требуют сократить добычу до намного более низкого уровня - прим. ред.). И это российское предложение, сказали двое из наших собеседников, остается в силе.



Чтобы возобновить хоть какую-то дискуссию между собой, Россия и Саудовская Аравия вместе должны будут сделать несколько шагов с целью "сохранения лица", а это означает целый ритуальный PR-танец, объясняет Элина Рыбакова, главный экономист работающего в США Института международных финансов.



Россия в своем нынешнем положении вряд ли добьется таких жестов со стороны противника.



"Маловероятно, что Саудовская Аравия сейчас сделает поворот на 180 градусов и согласится на российское предложение - сохранить нынешние ограничения на добычу",- объясняет Дмитрий Маринченко, директор в аналитическом агентстве Fitch Ratings Ltd. "Ведь это будет означать, что они поддались России. А значит - потеряли лицо". Источник - и

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