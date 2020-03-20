Близ Ташкента открылись 2.. православных монастыря - Свято-Покровский женский и Свято-Троице-Георгиевский мужской

12:57 21.03.2020

МОНАСТЫРИ ПОД ТАШКЕНТОМ ЗАСИЯЛИ НЕЗЕМНОЙ КРАСОТОЙ. ВИДЕО



Торжественное освящение двух православных обителей произошло 19 марта в Ташкентской области, сообщили в Узбекистанской епархии.



С помощью властей и меценатов московские иконописцы в Свято-Покровском женском монастыре в городе Дустабаде (Солдатский) расписали иконостас. А в Свято-Троице-Георгиевском мужском монастыре города Чирчика обновили храм конца XIX века, возвели купол с крестом, колокольню, водосвятную часовню, построили братский корпус.









Освятил храмы митрополит Викентий. Среди гостей были посол России Владимир Тюрденев, представители президента Узбекистана, правительства страны, русской диаспоры.



Благодарственный адрес Шавкату Мирзиееву по этому случаю прислал Патриарха Кирилл. Умельцам, отличившимся в богоугодном деле, вручены Патриаршие грамоты.