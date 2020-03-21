Ценовая война. Арабские нефте-монархии на грани краха, - Al Jazeera

15:25 21.03.2020

Кувейтские аналитики предрекают странам Персидского Залива катастрофу и "нужду" из-за беспрецедентного понижения цены на нефть. По некоторым оценкам, стоимость барреля опустится ниже 10 долларов. Чем это чревато для стран, бюджет которых на 85-90% зависит от доходов с продажи нефти?



Эксперты: страны Персидского залива на грани катастрофы из-за нынешней ценовой войны (Al Jazeera, Катар)



Что происходит с ценами на нефть?



Три кувейтских эксперта, специализирующихся на нефтяном рынке, предостерегают Персидский Залив от так называемого "черного сценария" текущей нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. Если Соединенные Штаты не вмешаются в конфликт и не положат ему конец, вероятно, он будет продолжаться еще долгое время.



По словам экспертов, отсутствие положительных изменений в нынешней ситуации и последствия распространения коронавируса, могут привести нас к катастрофе. Цена на нефть опустится ниже 10 долларов за баррель, а это значит, что страны Персидского залива ожидает "нужда", хотя никто даже не предполагал такое развитие ситуации.



Как утверждают кувейтские аналитики, пессимистический взгляд на последствия торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами сформировался еще год назад, когда цена барреля нефти не поднималась выше 60 долларов. С началом распространения коронавируса в Китае - крупнейшем экспортере потребительских товаров в мире и втором самом крупном импортере нефти - ожидалось, что цена не упадет ниже 40 долларов. Страны надеялись на возможность компенсировать снижение потребления в Китае с помощью рынков других стран, а также продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.



Однако Россия отказалась поддержать дальнейшее сокращение добычи нефти в рамках общей политики ОПЕК и группы независимых производителей. Соглашение было заключено в 2017 году и продлено в 2018 и 2019 годах, пока в марте не возник кризис и цены на нефть не упали с 45 долларов за баррель до менее чем 30 долларов.



В ходе последней встречи участников соглашения Москва отказалась от своих обязательств, поскольку теряла доли рынка в пользу американской сланцевой нефти, в то время как Саудовская Аравия хотела продолжить принятую политику, позволяющую ограничивать поставки и поддерживать стабильность цен. Однако позже перешла к беспрецедентным мерам - начала производить нефть, не соблюдая ограничения ОПЕК.



Саудовская Аравия наращивает производство



Саудовская Аравия объявила о немедленном увеличении добычи. В настоящее время она составляет 12,2 миллиона баррелей нефти в сутки, и планируется увеличить показатель до 13 миллионов баррелей к маю. Саудовская нефть подешевела примерно на 10 долларов за баррель, и другие страны ОПЕК, такие как Кувейт и ОАЭ, вынуждены также увеличить производство для сохранения своей доли на рынке и снизить цены. Таким образом все оказались вовлечены в ценовую войну, которая ведется в неконкурентной среде из-за низкого спроса на нефть. Как следствие, ситуация будет ухудшаться.



По мнению экономиста Таляля аль-Базали, саудовский подход очень опасен для цен на нефть, поскольку они могут опуститься до уровня 15-20 долларов в течение следующих трех месяцев. И это довольно оптимистичный сценарий, поскольку по другим оценкам, цена барреля нефти в 2020 году опустится ниже 10 долларов.



Как полагает эксперт, американские нефтяные запасы увеличились на два миллиона баррелей с начала кризиса, и с решением Саудовской Аравии производить 13 миллионов баррелей в сутки в течение двух месяцев Кувейт теперь обязан отказаться от текущих обязательств в рамках ОПЕК касательно своей добычи. Ему необходимо конкурировать с другими странами и для этого снижать цены на нефть без каких-либо ограничений.



Аль-Базали считает, что страны Персидского залива могут воспользоваться нынешним кризисом для создания организации ОПЕК для своего региона, решения в которой будут приниматься независимо от других стран, таких как Россия и Мексика. В этом случае она будет контролировать около 53% мировых запасов и около 26% добычи, что позволит им полностью контролировать цены.



Эксперт в области нефтяных стратегий Абдель Хамид аль-Авади утверждает, что значительное падение цен на нефть, на которую приходится 65% объема мировой торговли, обусловило снижение цен на многие другие товары, что объясняет резкий обвал на мировых биржах. Другими словами, все производители понесут убытки от нынешней ценовой войны, включая Россию и Соединенные Штаты, если учесть, что цена на уровне 25 долларов за баррель может не покрыть себестоимость ряда товаров по всему миру.



Последствия для бюджета государств



Как считает Аль-Авади, так как на долю стран Персидского залива приходится 53% добычи ОПЕК, снижение цен окажет негативное влияние на государственные бюджеты, поскольку последние зависят от доходов с продажи нефти на 85-95%.



Ярким примером является Кувейт, чей бюджет на 2020-2021 годы, реализация которого начнется в апреле, составлен на основе ориентировочной цены в 55 долларов за баррель. Он предполагает государственные доходы в размере 16,5 миллиарда динаров (Кувейт производит 2,7 миллиона баррелей в сутки). Дефицит бюджета достигает девяти миллиардов динаров (один динар эквивалентен 3,2 доллара).



При расчете доходов, исходя из цены 25 долларов за баррель нефти и при условии сохранения текущих цен в течение нового финансового года, бюджет получит лишь 7,5 миллиарда динаров, то есть на 55% меньше по сравнению с первоначальными оценками. Он покроет лишь около 45% предполагаемых расходов, а общий дефицит бюджета составит 18 миллиардов динаров.



В результате кризиса обменный курс доллара по отношению к кувейтскому динару значительно вырос. Бюджет был рассчитан по курсу 0,302 филса за доллар, но в настоящее время обменный курс составляет 0,310 филсов.



По мнению аль-Авади, Кувейт, как и другие страны Персидского залива, обязан принять превентивные меры. В первую очередь это значит пересмотреть дорогостоящие проекты, отложить запуск некоторых из них и начать политику оптимизации расходов, чтобы государственные резервы остались целы.



Камаль аль-Харами подтверждает, что страны ожидает настоящая финансовая катастрофа, так как оптимальная цена на нефть для поддержания государственных расходов в большинстве стран ОПЕК составляет от 90 до 95 долларов. Например, в Кувейте это 83 доллара, в Саудовской Аравии - 95 долларов, в Ираке - около 120 долларов, а в Иране и Нигерии - более 150 долларов за баррель. Таким образом все эти государства должны будут задействовать резервы или воспользоваться внешними займами для компенсации разницы.



По мнению эксперта, в России доходы с продажи нефти покрывают 40% бюджета, и приемлемая цена на этот энергоноситель для страны составляет 42 доллара за баррель. Кроме того, она способна адаптироваться к изменениям и обесцениванию рубля, так как помимо нефти у нее есть другие ресурс. Иными словами, убытки понесут все государства, но России это коснется в меньшей степени по сравнению со странами Персидского залива. Производители сланцевой нефти также не пострадают, так как американские власти их поддерживают и защищают.



Аль-Харами считает, что черным сценарием развития ситуации можно считать падение цены на нефть до десяти долларов за баррель. В этих условиях страны Персидского залива столкнутся с "нищетой", а значит мировое сообщество должно прийти к консенсусу и положить конец кризису.