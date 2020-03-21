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Апокалиптический сценарий реален: пустеющие города захватывают дикие звери
15:27 21.03.2020

По улицам с видом бывалых туристов стали разгуливать дикие звери

Братья наши меньшие в последние недели ведут себя как в известной игре. Город засыпает – просыпается мафия. Пока люди по всему миру отсиживаются в четырех стенах в карантине, дикие звери свободно разгуливают по улицам. И чувствуют себя вполне вольготно - им же никто режим самоизоляции не прописал.

Пандемия коронавируса – это война. Бактериологическая, информационная, финансовая. Но с тех пор, как города по всему миру оказались закрыты на карантин, у этой войны появилось еще одно лицо – война биологических видов. Именно так охарактеризовали зоологи многочисленные кадры, которые каждый день появляются в соцсетях.

Кадры с четвероногими туристами прилетают в сеть со всех концов света. Стаями снуют по площадям городов Тайланда озорные макаки. Автор ролика сетуют: "Раньше их кормили туристы, а теперь они вынуждены сражаться за еду". Величаво осматривает убранство средневекового католического собора в Риме благородный олень. Подпись к ролику: "То чувство, когда ты – олень, решивший посмотреть собор". Еще одна подписчица из Италии выложила в сеть фото, на которых на улицах мирно пасется внушительных размеров кабан, а дикая лошадь переходит опустевшую проезжую часть.

Люди, напуганные новой вирусной угрозой, из окон своих домов и машин снимают на камеры смартфонов тех, кого привыкли видеть разве что за решетками вольеров в зоопарке. Интернет-пользователей эти ролики, похожие на кадры из фантастических фильмов про апокалипсис, забавляют.

Но специалисты по дикой природе предрекают новый виток проблем и говорят, что ужиться с обитателями дикой природы мы вряд ли сумеем.

- Кроме клыков и зубов дикие животные приходят из леса со своими болезнями и паразитами. Так что умиляться частичке природы в городе можно, но всегда надо быть настороже. Мы от них получим бешенство, а они от нас – своры бродячих собак и техногенные опасности. Непохоже это на мирный контакт человека и природы, - считает зоолог Андрей Подлужнов.

Правда, зоологи считают, что такой сценарий возможен лишь в том случае, если животные решат остаться рядом с людьми. Но это маловероятно. Пока представители дикой фауны пришли на внезапно освободившуюся нишу. Как только люди вернутся в города, звери уйдут. Но за время карантина реальную угрозу для них могут представлять привычные обитатели мегаполисов - крысы и бродячие собаки. Так что даже когда человека нет, от него для дикой живности одни проблемы.

Между тем российские звероводы заявили о еще одной опасности пандемии для животных. На этот раз уже для домашних. Союз предприятий зообизнеса направил в Кабмин письмо с просьбой даже при наихудшем развитии событий и введении полного карантина не закрывать зоомагазины. Эксперты организации подсчитали, что в этом случае без качественного корма останутся более пяти миллионов домашних кошек и трех миллионов собак. Питомцам придется питаться дешевыми кормами из человеческих супермаркетов. По мнению специалистов, это негативно скажется на их здоровье и сделает косвенными жертвами коронавируса.

Ветеринарные врачи надеются, что до закрытия зоомагазинов дело все же не дойдет. Если же так случится, советуют хозяевам переводить своих четвероногих друзей на "натуралку".

- Можно варить каши, добавлять туда вареное мясо, тушенку и витаминные добавки, которых сейчас достаточно на рынке, - говорит ветеринарный врач – вирусолог Павел Рахманин, - Закрывать магазины и идти на такие жесткие меры нет смысла. Существует множество вирусов, которые во много раз более заразны для живых организмов, чем коронавирус.

Ветеринары до сих пор гадают, как коронавирус, который изначально поражал только животных, перешел межвидовой барьер и стал опасен для человека. Однако изолировать себя от любимой кошки или собаки в случае первых признаков недомогания в страхе заразить питомца медики все же не советуют. По их словам, исследований, доказывающих возможность перехода коронавируса от заболевшего им человека к животному, пока не проводилось.

Татьяна Антонова

Источник - МК
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