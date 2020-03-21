Коронавирус громит военную промышленность Европы, - И.Коновалов

15:28 21.03.2020

Коронавирус громит военную промышленность Европы



Возможно ли дистанционное производство?



ИВАН КОНОВАЛОВ



Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем концерн MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) объявил с целью борьбы с коронавирусом о временном закрытии всех своих производств во Франции и Италии, а также нескольких своих предприятий в Великобритании, Испании и Германии. Причем во Франции это закрытие продлится как минимум неделю, что чревато серьезными финансовыми издержками. Но такое решение было принять легче всего, поскольку штаб-квартира MBDA находится на французской территории.



По поводу же Италии речь идет о более коротком периоде. "Все французские объекты были закрыты до 24 марта для глубокой очистки и реструктуризации производства в целях осуществления мер безопасности, запрошенных французскими властями. Все наши итальянские объекты были закрыты на один или два дня, чтобы провести их глубокую очистку, чтобы дополнить ежедневную дезинфекцию, запрошенную итальянскими властями", - заявила пресс-служба концерна.



Однако разветвленная структура концерна ставит под сомнение возможность сохранять контроль на всех разбросанных по миру его предприятиях и офисах. MBDA также располагает офисами в Германии, Великобритании, Испании, Бельгии, США, Польше, Индии, Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. "Сотрудникам, способным работать из дома, было предложено сделать это, чтобы поддержать непрерывность бизнеса", - заявили в концерне, отметив, что "эти меры постоянно пересматриваются и адаптируются в соответствии с развитием пандемии коронавируса и местными правилами".



Другие европейские оборонные гиганты предпринимают схожие действия. Руководство авиастроительной компании Airbus должно завтра принять решение о продлении или непродлении введенных 17 марта в рамках борьбы с коронавирусом производственных пауз на своих предприятиях в Испании (все заводы остановлены) и во Франции. Эти предприятия задействованы в реализации таких важных и дорогостоящих военных программ, как истребитель Eurofighter Typhoon, авиазаправщик A330, военно-транспортные самолеты A400M и C295.



Работу части своих предприятий остановили итальянские машиностроительный холдинг Leonardo и судостроительная корпорация Fincantieri, испанская судостроительная компания Navantia и другие крупные оборонные предприятия Европы.



А вот позиция руководства крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems отражает позицию правительства Соединенного Королевства, где отказываются вводить карантинную систему. В BAE Systems все еще присматриваются к ситуации и не предпринимают решительных действий, не желая навредить бизнесу. При этом компания плотно включена в систему европейской оборонно-промышленной кооперации, прежде всего по программе Eurofighter, в которой многие компании временно остановили свою деятельность. Как отвечают в пресс-службе BAE Systems, компания "постоянно пересматривает" ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, чтобы свести к минимуму любое воздействие на ее деятельность, но не более того.