В Киргизии с 22/03 и до "особого распоряжения" вводится режим ЧС. Зараза наступает

19:35 21.03.2020

21 марта 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане введен до особого распоряжения



Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане, введенный в связи со вспышкой коронавируса, будет действовать до особого распоряжения. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.



По его словам, коронавирус на сегодня выявлен в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Отметим, что два случая заражения подтвердили и в Бишкеке.

"В Сузакском районе выявлено восемь фактов заболевания коронавирусом, в Ошской области - три и Баткенской - один. В связи с этим Совет безопасности провел совещание, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации с 22 марта до особого распоряжения. У каждого госоргана разработан план мероприятий. Во время ЧС запрещается куда-либо выезжать, будет проводиться дезинфекция. Минздрав будет прогнозировать дальнейшую обстановку", - сказал Кубатбек Боронов.