Узбекистан. Число случаев коронавируса достигло 41

20:35 21.03.2020

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 41.



Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 41, сообщил Минздрав.

Четыре новых случая выявлены среди граждан, находящихся на карантине, говорится в сообщении.