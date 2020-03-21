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|Узбекистан. Число случаев коронавируса достигло 41
20:35 21.03.2020
Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 41.
Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 достигло 41, сообщил Минздрав.
Четыре новых случая выявлены среди граждан, находящихся на карантине, говорится в сообщении.