В Италии рекорд смертности от вируса за сутки - 793 человек

20:44 21.03.2020

В Италии зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки - 793, передает "Би-би-си".

В регионе Ломбардия в Италии зарегистрирован 3251 новый случай коронавируса, там же за сутки умер 541 человек.

В общей сложности 4825 человек умерли от коронавируса по всей стране.