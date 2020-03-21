В Кыргызстане 14 заболевших (еще +2)

21:13 21.03.2020

В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусом



В Кыргызстане выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что один человек был в обсервационном центре аэропорта "Манас", расположенном на бывшей базе "Ганси", и прибыл из Франции. Второй человек из изолированных находился в гостинице "Ак-Кеме" в Бишкеке. Он вернулся из хаджа.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом.