В Китае приступили к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях

21:21 21.03.2020

Препарат разработали китайские военные медики совместно с фармацевтами

Елена ГИЛЬМАНОВА



Вакцину от коронавируса COVID-19 в Китае начали испытывать на людях.

Как сообщают журналисты газеты Global Times, препарат разработали китайские военные медики совместно с фармацевтами и в ходе своей работы они учли опыт по созданию вакцины против вируса Эболы.



В ходе испытаний добровольцам введут антитела, после чего врачи поместят их в карантин и будут смотреть, появился ли у них иммунитет к вирусу. Отмечается, что для испытания уже было сформировано три группы по 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет из города Ухань.

Ранее группа ученых из британского hVIVO сообщила, что более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из того же семейства, что и новый COVID-19. Такое исследование позволит приблизиться к разработке вакцины. За свою "работу" испытуемые получат по 4,4 тысячи долларов.