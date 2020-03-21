Гибель Золотой Орды: как Татары и Черемисы с Русью воевали

00:11 22.03.2020

"Дни его были светлым пятном на челе веков. И ночи владычества его яркой полосой на лике времен". (Ибн-Арабшах)



начало XV века



Мощь Золотой Орды разорвана вторжением Тимура. Сарай-Берке и крупнейшие города татар сожжены. Торговые пути исчезли, империя Евразии гибнет. Куски Орды воюют за трон, все больше думая о независимости.



Крепнущая Московская Русь усиливает колонизацию Поволжья. Пылают города поволжских народов под ударами русских полков и новгородских ушкуйников. Но в очищающем огне явился последний герой. Что остановит развал Золотой Орды и защитит марийцев-черемисов. Имя ему Едигей.



Герой Орды



Едигей (1352-1419) не был чингизидом (рода Чингисхана) и не мог претендовать на ордынский престол. Но как и Мамай, он из монгольского племени мангытов, ведущих начало от золотого рода борджигин. Мангыты с начала Монгольской империи забирали посты беклярбеков (премьер-министров) улусов. И к распаду Золотой Орды фактически правили ими, прикрываясь беспомощными потомками Чингисхана.



Так и Едигей. Беклярбек берет под контроль восточное крыло Золотой Орды, воюя с самозванцами и разбитым ханом Тохтамышем. В итоге бурной жизни храбрый хан оказался в районе Тюмени и упорно боролся с Едигеем. Даже заключил союз со смертельным врагом – Тимуром, против него. На счастье Едигея Тамерлан умер в 1405 году. И упрямый Тохтамыш

сложил наконец голову в 17-й битве с ним.



Закаленный в боях 50-летний эмир присоединяет западные улусы. На короткое время Золотая Орда едина. Пришло время наказать русских! Что не платят дань и разоряют ордынский улус Поволжья…



Страх



Осенью 1408 года Едигей наносит удар с юга в режиме полной секретности. Орда не так сильна и московский князь может собрать войско гораздо больше татарского, если дать время. Василий I о подходе татар узнал, но мобилизацию провести не успел. Отступив в Кострому, князь созвал дружины вассалов, оголяя крепости и форты.



Лицевой летописный свод Руси о вторжении Едигея



Города Руси ослабели и поволжская армия казанских татар, мордвы и черемисов наносит удар по Московской Руси с востока. Едигей накатывает с юга, захватывает Ростов Великий, Переяславль-Залесский и другие города. Его армия осаждает Москву. Поволжцы вновь берут Нижний Новгород и возвращают союзникам - нижегородским князьям Борисовичам.



Едигей Москву не возьмет. Забрав 3000 рублей откупа, беклярбек откатится в Сарай. Но благодаря Едигею в Московскую Русь на время вернулся страх. Москва осторожна на Волге и платит Орде дань. Пользуясь этим, поволжские народы атакуют москвичей повторно.



В 1410 году нижегородские князья с отрядами русских, татар и черемисов сжигают Владимир-Суздальский. А затем истребляют армию Василия I на реке Волге. Пока поволжцы занимались москвичами, огромная ватага Великого Новгорода атакует ордынский тыл.



250 кораблей появляются на Волге и Каме. Горят татарские города и марийские села, в цепях идут волжские рабы. Подоспевшие полки Орды перехватят половину ушкуйников. А главаря ватаги - новгородца Анфала, четвертуют в Сарае.



До середины XV века ордынцы ударами пытаются сдержать Московскую Русь...



Конец Орды



Едигей больше не сможет помочь. Против эмира восстанут его чингизиды - марионетки, позже сыновья Тохтамыша. Еще 11 лет великий герой Орды будет биться со всеми подряд, пытаясь вернуть власть. Едигею будет семьдесят, когда один из сыновей Тохтамыша убьет его в последней битве. С 1419 года Золотой Орды больше нет. История великих монголов ушла в прошлое.



Теперь каждый сам за себя. И поволжский улус продолжает биться с русской колонизацией как может. В 1428 году объединенная армия татар, мордвы и черемисов Кельдибека осаждает ненавистный Галич, форпост Руси на Востоке.



Не сумев взять Галич за месяц, черемисские отряды пойдут по Волге, запылает Кинешма, Плес, Кострома. Это самый крупный успех марийцев в войне. Но крепнущих русских не остановишь уколами...



Ответом станет вторжение нового князя Московии Василия II Темного. В 1431 году его армия опустошит Поволжье, захватит Казань и Булгар. На 40 лет сопротивление Поволжья сломлено и Московская Русь получила передышку. Но того не ведая, Василий II Поволжью помог.



Разбитые народы ищут нового защитника, новый центр силы. Того кто спасет их в кипящем котле гибнущей Золотой Орды. Щитом Поволжья станет Казанское ханство.