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Гибель Золотой Орды: как Татары и Черемисы с Русью воевали
00:11 22.03.2020

"Дни его были светлым пятном на челе веков. И ночи владычества его яркой полосой на лике времен". (Ибн-Арабшах)

начало XV века

Мощь Золотой Орды разорвана вторжением Тимура. Сарай-Берке и крупнейшие города татар сожжены. Торговые пути исчезли, империя Евразии гибнет. Куски Орды воюют за трон, все больше думая о независимости.

Крепнущая Московская Русь усиливает колонизацию Поволжья. Пылают города поволжских народов под ударами русских полков и новгородских ушкуйников. Но в очищающем огне явился последний герой. Что остановит развал Золотой Орды и защитит марийцев-черемисов. Имя ему Едигей.

Герой Орды

Едигей (1352-1419)  не был чингизидом (рода Чингисхана) и не мог претендовать на ордынский престол. Но как и Мамай, он из монгольского племени мангытов, ведущих начало от золотого рода борджигин. Мангыты с начала Монгольской империи забирали посты беклярбеков (премьер-министров) улусов. И к распаду Золотой Орды фактически правили ими, прикрываясь беспомощными потомками Чингисхана.

Так и Едигей. Беклярбек берет под контроль восточное крыло Золотой Орды, воюя с самозванцами и разбитым ханом Тохтамышем. В итоге бурной жизни храбрый хан оказался в районе Тюмени и упорно боролся с Едигеем. Даже заключил союз со смертельным врагом – Тимуром, против него. На счастье Едигея Тамерлан умер в 1405 году. И упрямый Тохтамыш
сложил наконец голову в 17-й битве с ним.

Закаленный в боях 50-летний эмир присоединяет западные улусы. На короткое время Золотая Орда едина. Пришло время наказать русских! Что не платят дань и разоряют ордынский улус Поволжья…

Страх

Осенью 1408 года Едигей наносит удар с юга в режиме полной секретности. Орда не так сильна и московский князь может собрать войско гораздо больше татарского, если дать время. Василий I о подходе татар узнал, но мобилизацию провести не успел. Отступив в Кострому, князь созвал дружины вассалов, оголяя крепости и форты.

Лицевой летописный свод Руси о вторжении Едигея

Города Руси ослабели и поволжская армия казанских татар, мордвы и черемисов наносит удар по Московской Руси с востока. Едигей накатывает с юга, захватывает Ростов Великий, Переяславль-Залесский и другие города. Его армия осаждает Москву. Поволжцы вновь берут Нижний Новгород и возвращают союзникам - нижегородским князьям Борисовичам.

Едигей Москву не возьмет.   Забрав 3000 рублей откупа, беклярбек откатится в Сарай.  Но благодаря Едигею  в Московскую Русь на время вернулся страх. Москва осторожна на Волге и платит Орде дань. Пользуясь этим,  поволжские народы   атакуют москвичей повторно.

 В  1410 году   нижегородские князья с отрядами русских, татар и черемисов сжигают Владимир-Суздальский.  А  затем    истребляют армию Василия  I  на реке Волге.  Пока  поволжцы занимались москвичами, огромная ватага     Великого Новгорода атакует ордынский тыл. 

250 кораблей  появляются на Волге и Каме. Горят татарские города и марийские села, в цепях идут волжские рабы. Подоспевшие полки   Орды перехватят  половину  ушкуйников. А главаря ватаги - новгородца Анфала, четвертуют в Сарае.

До середины XV века ордынцы ударами пытаются сдержать Московскую Русь...

Конец Орды

Едигей больше не сможет помочь. Против эмира восстанут его чингизиды - марионетки, позже сыновья Тохтамыша. Еще 11 лет великий герой Орды будет биться со всеми подряд, пытаясь вернуть власть. Едигею будет семьдесят, когда один из сыновей Тохтамыша убьет его в последней битве. С 1419 года Золотой Орды больше нет. История великих монголов ушла в прошлое.

Теперь каждый сам за себя. И поволжский улус продолжает биться с русской колонизацией как может. В  1428 году объединенная армия татар,  мордвы  и  черемисов  Кельдибека осаждает ненавистный Галич, форпост Руси на Востоке.

Не сумев взять Галич за месяц, черемисские отряды пойдут по Волге, запылает Кинешма, Плес, Кострома. Это самый крупный успех  марийцев в войне.  Но крепнущих русских  не остановишь уколами... 

Ответом станет   вторжение  нового князя Московии  Василия  II  Темного. В 1431 году его армия опустошит Поволжье, захватит Казань и Булгар. На 40 лет сопротивление Поволжья сломлено и Московская Русь   получила  передышку.  Но  того не ведая,  Василий  II   Поволжью помог. 

Разбитые  народы ищут  нового защитника,  новый центр силы. Того кто  спасет их в   кипящем котле   гибнущей Золотой Орды. Щитом Поволжья станет  Казанское ханство.

Источник - Лукинский I Живая история
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584825060
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