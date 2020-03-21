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Коронавирус в Южной Корее: остановить болезнь властям удалось благодоря удивительной тактике "3-Т"
00:17 22.03.2020

Эксперт-кореевед объясняет, что помогло Сеулу остановить эпидемию

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

B борьбе с эпидемией в этой стране произошел победный перелом

В ЕС и США - тысячи новых заболевших коронавирусом каждый день. А на другом конце Земли, в Южной Корее, кривая заболеваемости, наоборот, замерла. Хотя под боком - Китай, где эпидемия зародилась и была особенно мощной. Как же Стране утренней свежести удалось победить "чуму 2020 года"? Об этом "КП" рассказала доцент СПбГУ, кореевед Ирина Ланцова.

Главное, что нужно понимать про Южную Корею и Китай, почему они оказались достаточно эффективны в борьбе с эпидемией, - это особенности их политической культуры.

Многие пытаются сделать примитивное противопоставление: мол, на Востоке - диктатура, вот у них и получилось, а на Западе, в той же Италии, - демократия, и проблем куда больше.

Но все гораздо сложнее. В основе политической культуры Китая и Кореи - конфуцианство. Согласно ему, государство - это большая семья с вертикальной иерархией. И ты должен подчиняться тому, что тебе сказали сверху. Поэтому общество куда проще мобилизовать при чрезвычайной ситуации наподобие пандемии.

Теперь непосредственно к Южной Корее.

Опыт борьбы с такой напастью у нее уже был. В 2015 году в Стране утренней свежести произошла вспышка другого коронавируса под названием MERS (ближневосточный респираторный синдром). Боясь паники, хотя уже появились первые умершие, правительство много дней скрывало и от населения, и от муниципальных властей истинный масштаб угрозы. Погибло "лишь" 36 человек, но только из-за недостаточной контагиозности (меньшей заразности при прикосновении) тогдашнего коронавируса по сравнению с нынешним.

Быстро пришло осознание, что где-то система сработала не лучшим образом. Извлекли уроки. И когда 18-19 февраля 2020 года в Южной Корее началась вспышка коронавируса, меры приняли сразу.

Тактику борьбы назвали 3-T. От английских слов: trace - отследить потенциального больного, выявить все его возможные контакты с другими людьми; test - взять у "подозреваемых" анализы и быстро получить результат; и treat - излечить.

При этом, в отличие от Китая, не было жесткого карантина с блокадой городов. Почему? И общество, и государство доверяли друг другу.

Теперь смотрим на даты: 18-19 февраля - первая вспышка коронавируса в Южной Корее; а уже 22 февраля премьер-министр Чон Се Гюн честно и открыто обращается к нации:

- Ситуация серьезная, но мы боремся и будем бороться все как один.

И напоминает про защитные меры: гигиена, карантин, добровольная изоляция. Люди к нему прислушиваются и действительно самоизолируются - без полицейских мер.

В тот же день, 22 февраля, премьер-министр встает во главе "антивирусного штаба". Не отсиживается в Сеуле, не отдает приказы по скайпу, а едет прямо в центр эпидемзоны, где множество заболевших, и руководит работой оттуда.

Далее - организация тестирования тоже оказывается на высоте. По всей стране развернуто около пятидесяти мобильных пунктов. Да, тест платный, около ста долларов, но если у тебя выявляют коронавирус, то деньги за анализ и последующее лечение возвращаются (хотя формально бесплатной медицины в стране нет).

Да, жесткие меры все-таки были. В начале марта ввели ответственность за уклонение от тестирования (скажи, если у тебя опасные симптомы или имелись контакты с заболевшими, а ты не хочешь сдавать анализ).

Запретили политические митинги и собрания. Хотя в первые дни корейцы возмущались - мол, почему мы до сих пор пускаем к себе китайских студентов; петицию об отставке президента страны подписали сотни тысяч человек. Но потом, когда благодаря тактике "3-T" кривая заболеваемости и смертности остановилась, люди успокоились.

Еще важный момент: в Корее учебный год стартует весной, к моменту вспышки дети и студенты не ходили в школы и университеты. Иначе заболевших было бы еще больше. Учебный год отложили, он не начался до сих пор. Но всех сразу же перевели на дистанционное обучение.

Наконец, власти сражаются с дефицитом медикаментов и спекуляциями. Любой, кто зарегистрирован в системе государственного страхования и имеет ID-карту, может раз в неделю прийти в аптеку и гарантированно купить несколько масок по доступной цене.

Из-за всего этого можно утверждать, пусть и осторожно, что в борьбе с эпидемией в этой стране произошел победный перелом.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584825420
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